La Promessa anticipazioni 3 luglio: Ayala esagera con Martina, Alonso lo caccia dalla tenuta

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel coinvolge Jana nei suoi progetti futuri, mentre Cruz finge indifferenza. Don Romulo, gravemente malato, prende una decisione importante.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel è deciso a ufficializzare il suo amore per Jana: organizzerà una grande festa di fidanzamento. Nonostante l'opposizione dei marchesi, il giovane non intende cambiare idea e informa Jana dei suoi piani. Tuttavia, la ragazza frena il suo entusiasmo. Nel frattempo, Vera è in ansia: durante la visita della duchessa de Carri, Don Lorenzo ha fatto troppe domande a sua madre. Teme che voglia contattare o incontrare suo padre.

Pia, intanto, chiede a Don Alonso di aiutare Don Rómulo, le cui condizioni in carcere peggiorano. Manuel interroga il sergente Burdina sull'omicidio di Gregorio: l'uomo rivela che consegnerà presto le prove al giudice, ma non gli svela i suoi sospetti su Miguel. Intanto Cruz ordina a Petra di sorvegliare il figlio e Jana.

Anticipazioni de La Promessa: Romulo scrive il testamento e lascia tutto a Pia

Manuel è sempre più deciso a rendere Jana parte integrante della sua vita, anche nelle occasioni pubbliche. Dopo averle parlato della festa di fidanzamento che desidera organizzare, il marchesino le propone un viaggio insieme: vorrebbe che lo accompagnasse alla gara di aviazione. Il suo invito è chiaro e romantico, un ulteriore segnale di quanto sia importante per lui averla al suo fianco.

Nel frattempo, Petra informa la marchesa della proposta di Manuel a Jana. Sebbene irritata dalla situazione, Cruz decide di non agire direttamente e sceglie di usare la sua astuzia per affrontare la questione in modo strategico. Alla tenuta, Ayala continua a indagare sulla scomparsa di Margarita, interrogando incessantemente tutti gli ospiti.

Il suo atteggiamento insistente finisce per esasperare Don Alonso, che reagisce con durezza: gli dice chiaramente che la sua presenza è inutile se non è accompagnato da sua cognata. Martina, ancora scossa dalle accuse di Ayala, trova il coraggio di contrattaccare, accusando il conte di essere il vero responsabile della fuga di sua madre.

Nel frattempo, in prigione, Don Romulo, autoaccusatosi dell'omicidio di Gregorio, è in condizioni sempre più critiche. Resosi conto della gravità della sua situazione, decide di fare testamento. Il maggiordomo affida il documento a Don Ricardo, in cui stabilisce che, in caso di morte, tutti i suoi averi andranno a Pia.