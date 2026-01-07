La Promessa anticipazioni 8 gennaio: Angela sfida Leocadia per un ultimo incontro con Curro

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Ana annuncia a Santos il trasferimento a Luján, ma serve la firma di Ricardo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il lutto per Jana continua a sconvolgere La Promessa. Manuel, tormentato non solo dalla perdita della moglie ma anche dalla verità sull'arresto della madre Cruz, sparisce improvvisamente. Mentre a palazzo si diffonde la voce di una sua fuga segreta verso Milano in spregio alla promessa fatta ad Alonso, il marchesino ha in realtà cercato rifugio da Nica e Antonio. Manuel spera di ritrovare pace tra i contadini che avevano aiutato la coppia durante il viaggio di nozze, circondandosi dei ricordi più dolci del loro breve amore.

Contemporaneamente, Maria è distrutta dal dolore e resta confinata in camera dopo il recente malore. Consapevoli che la spietata Petra non avrebbe alcuna pietà, i domestici, guidati da Padre Samuel, si uniscono in una rischiosa catena di solidarietà. Il gruppo tenta disperatamente di coprire l'assenza della ragazza dal lavoro per proteggerla da un licenziamento inevitabile.

Ana e Ricardo

La Promessa anticipazioni: La determinazione di Ana e il dilemma di Ricardo

Da settimane Ana tenta ogni mossa per riconquistare Don Ricardo, che aveva abbandonato anni prima per un altro uomo. In questo scontro di volontà, il giovane Santos si ritrova nel mezzo, schierandosi apertamente con la madre e alimentando il sogno di vedere la sua famiglia finalmente unita. Mentre Ricardo resta fermo sulle sue posizioni, assicurando al figlio che non ci sarà alcun ritorno di fiamma, Ana gioca d'azzardo.

La donna dichiara a Santos che torneranno presto a vivere insieme e annuncia la sua intenzione di trasferirsi definitivamente a Luján. Tuttavia, per rendere effettivo il suo trasferimento, ha bisogno della firma del marito, essendo ancora legalmente sposati: una mossa che metterà Ricardo con le spalle al muro.

Curro e Angela: Un amore proibito e un addio imminente

Per Curro, la vita da valletto è un'umiliazione quotidiana, resa ancora più amara dal divieto assoluto imposto da Leocadia: non deve mai più rivolgere la parola ad Angela. La nobildonna, furiosa con Don Alonso per aver permesso al ragazzo di restare alla tenuta contro il volere del Re, è ormai pronta a lasciare definitivamente La Promessa portando la figlia con sé.

Nonostante la sorveglianza e la nuova condizione sociale di Curro, il sentimento di Angela non si è spento. La ragazza desidera un ultimo incontro, un saluto finale prima della partenza. Dal canto suo, Curro cerca disperatamente di sfuggire ai suoi sguardi per evitare ritorsioni da parte di Leocadia e non peggiorare la sua già precaria situazione. Tuttavia, Angela non si arrende e, mossa da un amore sincero, organizza un incontro clandestino per potergli parlare un'ultima volta prima di sparire per sempre dalla sua vita.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Episodio 565 - seconda parte