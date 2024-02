La Promessa anticipazioni 8 febbraio: Beatriz vuole rovinare Martina, Pia e Petra ai ferri corti per Cruz

La Promessa, anticipazioni di giovedì 8 febbraio 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 8 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 7 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 7 febbraio

Don Romulo confida a Pia di avere capito che lei è stata violentata e le dice di poter contare su di lui. Elisa confida a Romulo di avere perdonato Cruz per quello che le ha fatto e gli dice di voler lasciare la Promessa insieme al capitano non appena sarà chiusa la questione del testamento.

Anticipazioni dell'8 febbraio: "La difficile decisione di Mauro e don Romulo

Mauro e don Romulo decidono di smettere di dare lezioni a Candela e Simona ma non sanno come dirglielo. Le due donne avevano chiesto il loro aiuto per aumentare il loro livello culturale.

Nella nuova puntata: Martina nel mirino: Beatriz vuole rovinarle la vita

Beatriz rivela a Martina il suo proposito: è arrivata alla tenuta con il solo scopo di vendicarsi e rovinarle la vita: Per questo motivo e cerca di entrare in confidenza con tutti gli abitanti della Promessa per portare avanti il suo piano.

Nel nuovo episodio: La richiesta insistente di Petra a Pia

Petra insiste per avere da Pia il permesso di fare visita a Cruz, che si trova in una casa di cura dopo il suo tentativo di uccidere Elisa. Nonostante Petra faccia di tutto per convincere Pia, quest'ultima si rifiuta di darglielo.