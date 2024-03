La Promessa anticipazioni 7 marzo: Scoperta scioccante su Salvador, Curro respinge Beatriz

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 7 marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 6 marzo.

La promessa: riassunto del 6 marzo

Pia rivela a Jana di aver avuto una conversazione con Elisa per scoprire se fosse stata lei ad averle avvelenato il cibo, ma si convince di essersi sbagliata, poichè Elisa non avrebbe avuto né il movente né l'opportunità per farle del male. Manuel deve prendere una decisione per l'offerta arrivata dall'Italia, ma è molto combattuto.

Anticipazioni del 7 marzo: La Crisi di Salvador

Salvador ha una grave crisi, Lope e Mauro lo aiutano a uscirne, ma sta male. I due scoprono che l'amico, forse per curarsi le ferite riportate durante la guerra, ha sviluppato una dipendenza da farmaci.

Nelle anticipazioni de La Promessa: Manuel rifiuta il trasferimento a Milano

Beatriz e Curro

Martina asseconda Beatriz e organizza un picnic per farla rimanere sola con Curro, ma lui si accorge delle attenzioni di Beatriz e mette in chiaro con Martina che a lui non interessa affatto.

Jimena contro Manuel

Jimena continua a tramare per isolare Manuel che, schiacciato dai sensi di colpa, rinuncia al progetto di aviazione e a trasferirsi a Milano.