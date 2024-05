La Promessa, anticipazioni 7 Maggio: Maria indaga sul passato di Jana, Candela e Simona pianificano la fuga

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 7 Maggio alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata in cui Manuel vuole capire perchè Jana è stata allontanata.

La trama si dipana a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 6 maggio, Romulo e Pia raccontano ad Alonso di come Gregorio ha aggredito Pia. Lope discute con Maria perché gli chiede se è innamorato di lei. Nel frattempo, Catalina va a salutare Simona prima di partire per Cadice. Le domestiche cercano di sollevare il morale a Pia, tranne Petra che afferma di non voler aiutare nessuno di quella casa e poi litiga con Maria.

Jana è stata allontanata da Cruz

Anticipazioni del 7 maggio: Il mistero dell'allontanamento di Jana

Manuel e Jimena cercano di scoprire il motivo per cui Cruz ha allontanato Jana, rimandandola dai duchi de Los Infantes. Dato che la marchesa non sembra intenzionata a farla tornare presto, Jimena scrive una lettera alla madre e la consegna a Maria affinché la consegni alla destinataria.

Maria, però, chiede a Salvador di consegnare la lettera, poiché è già impegnata con la missione assegnatale da Jana: recarsi alla casa d'infanzia della ragazza per incontrare una persona che potrebbe svelare dettagli sul suo passato. Lo sconosciuto ha fatto recapitare alla Expósito un biglietto anonimo chiedendole un appuntamento.

Martina deve tornare a Madrid

Fernando e Margarita sono scontenti del comportamento di Martina e la avvertono che tornerà a Madrid con loro. Nel frattempo, Candela e Simona, che per punizione non possono abbandonare la tenuta, pianificano di fuggire da La Promessa per cercare Don Carlos, scomparso da giorni senza lasciare traccia né dare spiegazioni.