La Promessa, anticipazioni 9 maggio: Manuel si schiera con Jimena, Maria fa una confessione a Teresa

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 9 maggio alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz vuole interferire nella vita di Jimena.

La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito che vuole vendicare sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio dell'8 maggio, Simona e Candela continuano il loro sciopero per poter uscire a cercare Don Carlos, mettendo in difficoltà il resto della servitù. Cruz ha contattato un famoso ebanista per realizzare la culla del nascituro, ma Jimena non gradisce l'imposizione e le dice che preferirà usare quella della sua infanzia, indisponendo Cruz.

Lope e Salvador hanno smesso di parlarsi

Anticipazioni de La Promessa del 9 maggio, Lope e Salvador: un'amicizia in crisi

Dopo che Lope ha confessato a Salvador di aver baciato Maria, la fidanzata di quest'ultimo, i due amici hanno smesso di rivolgersi la parola, interagendo solo per litigare. Questa situazione sta esasperando Maria, che confida a Teresa di soffrire per l'accaduto e di sentirsi responsabile.

Manuel prende le parti di Jimena

Dopo aver discusso con Jimena, che non vuole interferenze nella propria vita, in particolare riguardo al figlio che aspetta, Cruz parla con suo figlio Manuel. Jimena, a sua volta, spiega a suo marito di non voler sottostare alla prepotenza della marchesa Ezquerdo e di sentirsi trascurata da lui.

Per accontentarla, Manuel promette che non farà venire l'ebanista voluto da Cruz, ma per il nascituro useranno la vecchia culla di Jimena.