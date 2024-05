La Promessa, anticipazioni 8 maggio: Jimena sfida Cruz, Simona e Candela iniziano lo sciopero

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:45 circa su Canale 5.

Dopo l'episodio di oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 8 maggio alle 16:45. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano l'evoluzione dei rapporti tra Cruz e la duchessa De Los Infantes.

La trama si dipana a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 7 maggio, Manuel e Jimena vogliono sapere perché Cruz ha mandato via Jana e visto che la marchesa non intende farla tornare tanto presto, Jimena scrive una lettera alla madre, che dà a Maria per farla consegnare.

Quest'ultima però incarica Salvador di farlo, perché lei ha già la missione affidatale da Jana: andare alla casa della sua infanzia per incontrare un presunto sconosciuto che ha informazioni sul suo passato.

Fernando e Margarita sono arrabbiati con Martina per il suo comportamento e l'avvisano che tornerà a Madrid con loro. Candela e Simone escogitano un piano per fuggire da La Promessa per cercare il maestro.

Nessuno a notizie di Don Carlos

Anticipazioni dell'8 maggio: La decisione di Jimena e la reazione di Cruz

Pia, dopo aver rimproverato Candela e Simona perché non sono tornate in tempo per cucinare la trippa, le ha castigate vietandole di uscire dal palazzo. Le due donne, tuttavia, iniziano uno sciopero per poter uscire a cercare Don Carlos, il loro maestro scomparso da diversi giorni. Questa loro iniziativa mette in difficoltà il resto della servitù.

Cruz continua a tormentare Jimena

Nel frattempo, Cruz continua a tormentare Jimena. La madre di Manuel ha contattato un famoso ebanista per realizzare la culla del nascituro, suo nipote. Tuttavia, la nuora non gradisce l'imposizione e le dice che non accetterà che suo figlio stia in una culla costruita da una persona sconosciuta. Inoltre, Jimena ha già deciso che il bambino dormirà nella sua culla d'infanzia.

La presa di posizione della giovane duchessa De Los Infantes manda Cruz su tutte le furie, in quanto non sopporta essere contraddetta.