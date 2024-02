La Promessa anticipazioni 7 febbraio: Don Romulo conosce il segreto di Pia, Elisa perdona Cruz

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 7 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 6 febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 6 febbraio

Lorenzo e la baronessa sono alle prese con i loro problemi: devono scoprire chi li ha colti nell'atto di baciarsi. Se la loro relazione venisse alla luce, tutto il loro piano andrebbe a monte.

Maria continua a essere triste perché Salvador non vuole sposarla, un'occasione che Petra coglie subito per sbatterle in faccia la sua infelicità. Jana, dopo aver avuto un flashback di quando era bambina, prende finalmente la decisione di indagare sul suo passato.

Anticipazioni del 7 febbraio: Il sostegno di Don Romulo a Pia

Don Romulo apre il suo cuore a Pia, confidandole di avere capito che lei è stata violentata e le dice di poter contare su di lui offrendole il suo sostegno incondizionato.

Nel nuovo episodio: Elisa e la sua decisione

Elisa confessa a Don Romulo di aver perdonato Cruz per le sue azioni passate e esprime il desiderio di abbandonare la Promessa insieme al capitano una volta risolto il problema legato al testamento.