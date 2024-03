La Promessa anticipazioni 6 marzo: Manuel nel dilemma, Pia e Jana cercano il nemico nascosto

La Promessa torna in onda su Canale 5 mercoledì 6 marzo alle 16:40. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 5 marzo.

La promessa: riassunto del 5 marzo

Costretta a cedere al ricatto di Beatriz, Martina organizza un picnic con Curro, dove non andrà per lasciarlo solo con Beatriz. Su una rivista di moda, Maria trova un modello per il suo abito da sposa e le sue amiche studiano il modo per realizzarlo senza grosse spese.

Anticipazioni del 6 marzo: Pia e Jana indagano

Pia rivela a Jana di aver avuto una conversazione con Elisa per scoprire se fosse stata lei ad averle avvelenato il cibo, ma si convince di essersi sbagliata, poiché Elisa non avrebbe avuto né il movente né l'opportunità per farle del male.

La Promessa: Pia vuole scoprire chi l'ha avvelenata

Nel prossimo episodio: Manuel a un Bivio

Manuel si trova di fronte a una decisione cruciale riguardo all'offerta proveniente dall'Italia legata al progetto degli aerei. Tuttavia, a causa delle sue incertezze è molto combattuto, deve decidere se andare a Milano o restare in Spagna.