La Promessa anticipazioni 6 luglio: Jana dice no a Manuel, Catalina fa una confessione a Romulo

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Catalina si confida con Romulo, mentre Santos è sempre più convinto che Ricardo sia coinvolto nella morte della madre.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Marcelo viene visto mentre bacia Raquel.

Riassunto dell'episodio precedente

Curro è furioso: si sente tradito da Julia, che ha rivelato a Martina il segreto della sua parentela con Jana. Una verità che il ragazzo custodiva gelosamente e che ora ha scatenato la rabbia di Martina, delusa per non essere stata messa al corrente. La ragazza si sente esclusa e tradita: perché Curro ha confidato un fatto così intimo a un'estranea e non a lei?

Rabbia e gelosia complicano ulteriormente i rapporti, ma tra Curro e Julia resta il desiderio di chiarirsi. Intanto, Marcelo comincia a farsi accettare nella tenuta: se inizialmente era malvisto, ora, grazie alla sua abilità con le riparazioni, conquista la simpatia dei colleghi. Ma un bacio scambiato con una cameriera rischia di smascherarlo. Ricardo, che lo sorprende, lo affronta con durezza, chiedendogli rispetto per Maria.

Ricardo Pellicer interpretato da Carlos de Austria

Anticipazioni de La Promessa, Marcelo nei guai: il bacio può costargli il posto

Dopo la richiesta di aiuto di Santos, deciso a scoprire la verità sulla morte della madre, Cruz mette sotto pressione Ricardo, che però continua a mantenere il silenzio. Nel frattempo, il maggiordomo rivela a Maria di aver assistito a una scena sconvolgente: ha visto Marcelo baciare Raquel. Scioccato, confessa di aver perfino pensato di licenziarlo.

Alla tenuta, infatti tutti credono che Marcelo sia il marito di Teresa, mentre in realtà è suo fratello. Maria, allora, si offre di parlare con Teresa per chiarire la situazione. Intanto, Martina, Curro e Julia riescono finalmente a confrontarsi e a chiarirsi, ristabilendo un clima di pace. Poco dopo, Catalina, con il sostegno di Pelayo, trova il coraggio di confessare a Romulo di essere incinta.

Santos, intanto, è sempre più convinto che Ricardo sia coinvolto nella morte della madre. Nel frattempo, Lorenzo ha un duro scontro con Ayala: il conte è deciso a ritrovare Margarita, fuggita dalla tenuta per sottrarsi al matrimonio con lui. Jana, invece, rifiuta l'invito di Manuel ad accompagnarlo a una gara di aviazione: la ragazza non si sente ancora pronta a conoscere i suoi amici.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Teresa e Marcelo parlano del loro segreto, sono fratelli.