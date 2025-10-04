La Promessa anticipazioni 5 ottobre: Alonso nasconde un figlio segreto? Jana scopre la verità

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana capisce che sua madre Dolores ha un legame con la stanza segreta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Prima di partire per la luna di miele con Manuel, Jana ha affidato ai suoi amici un compito importante: scoprire cosa si cela dietro al passaggio segreto rinvenuto poco tempo prima. Tra tutti, Marcelo è il più determinato a risolvere l'enigma, spinto dalla sua curiosità e passione per i misteri. Così, insieme a Teresa, Vera e Lope, inizia un'indagine che li porterà a una scoperta inaspettata.

Dopo vari tentativi, il gruppo riesce a trovare la chiave che apre la misteriosa stanza nascosta. L'ambiente, privo di finestre e abbandonato da tempo, custodisce un oggetto inquietante: una culla. Scoprendo che la stanza è collegata agli appartamenti del marchese, i quattro comprendono che solo Alonso poteva accedervi, ipotizzando così una relazione segreta da cui potrebbe essere nato un figlio misterioso, di cui nessuno conosce l'identità.

Dolores madre di Jana e Curro

La Promessa anticipazioni: un nuovo ospite arriva alla tenuta, Angela

Nel frattempo Manuel e Jana fanno ritorno alla tenuta, colmi di felicità dopo il calore ricevuto da Antonio e Nica e dopo le nozze simboliche celebrate nella casa dei contadini che li hanno ospitati. Jana viene subito messa al corrente della scoperta fatta dai suoi quattro amici, e ha un'intuizione improvvisa.

In quella stanza ha dormito Dolores, madre di Jana e di Curro, una ex cameriera della tenuta che in passato ha avuto una relazione con Alonso. Mentre il mistero si infittisce, alla porta del palazzo dei marchesi di Luján bussa un nuovo personaggio: Ángela, la figlia di Leocadia.

