La Promessa anticipazioni 5 Gennaio, Manuel e Jana si consolano, mentre Lorenzo ed Elisa ingannano Cruz

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 5 gennaio 2024 alle 14:10 con un triplo appuntamento. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

La promessa, Anticipazioni del 5 gennaio: Confronto Acceso tra Alonso e Cruz

Candela chiede finalmente perdono a Simona e le due donne si riconciliano. Alonso ha una discussione con Cruz, perché non crede ai suoi sospetti su Lorenzo ed Elisa, Cruz si infuria e lo caccia dalla sua camera.

Nel prossimo episodio: Lope e Jana controllano Maria

Lope riceve un regalo da Maria, senza un motivo apparente, si insospettisce e ne parla con Jana, rivelandole che lui non è stato il solo a ricevere un regalo dalla ragazza. Chiede a Jana di vigilare su Maria, perché teme che lei voglia fare una sciocchezza.

Nella nuova puntata: Catalina e Alonso: Tensioni nella Tenuta Familiare

Catalina non riesce a gestire la tenuta, perché i braccianti, sapendo che Manuel è al comando, non le danno più ascolto. Ne parla con suo fratello e insieme decidono di svelare ad Alonso che è lei e non Manuel ad occuparsi di tutto, ma Alonso si infuria.

Nel triplo appuntamento di venerdì: Lorenzo ed Elisa Ingannano Cruz

Intanto, Blanca parte per il Perù e questo rattrista Manuel che sarà consolato da Jana. I due si accordano per fare un volo insieme il giorno dopo. Il piano di Lorenzo ed Elisa per portare Cruz alla pazzia, prosegue. Petra li spia fuori dalla porta.