La Promessa anticipazioni 5 dicembre: Cruz nega le accuse di Curro mentre Catalina decide di aiutare i poveri

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: convinta che Leocadia abbia rivelato a Curro la verità sui suoi intrighi, la marchesa la affronta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Marcelo annuncia la sua partenza, deciso a lasciare la tenuta approfittando della crisi economica, temendo di essere scoperto dagli uomini dei duchi di Sarabia e De Carril. Nei giorni precedenti ne aveva parlato con Teresa, Don Rómulo e Vera; ora informa il resto della servitù. Nel frattempo, Ana arriva a La Promessa con la scusa di stare col figlio Santos.

Durante la visita ha un piccolo incidente e chiede aiuto a Ricardo, costringendolo a passare tempo con lei, provocando la gelosia di Pia. Catalina sorprende Padre Samuel mentre tenta di rubare un vaso prezioso. Infine, Curro, grazie ad Angela, scopre che Cruz e Lorenzo stanno complottando per farlo sposare a sua insaputa e affronta la marchesa a muso duro.

Maria e Padre Samuel

La Promessa anticipazioni: Catalina scopre il piano di Samuele e Maria per vendere il vaso della collezione

Curro accusa sua zia di tramare contro di lui. Infatti, la marchesa e Lorenzo stanno cospirando per farlo sposare, a sua insaputa, con una giovane ereditiera, nella speranza di risolvere i problemi economici della tenuta. Cruz negherà con tutte le sue forze le accuse, mostrandosi addirittura indignata per le insinuazioni. In seguito, la marchesa si reca da Leocadia, convinta che sia stata lei a rivelare a Curro la verità. Questa volta, però, Leocadia è innocente: infatti è stata Angela a spifferare tutto, e Leocadia se ne rende presto conto.

Intanto, Catalina decide di interrogare Samuele e Maria per capire perché il parroco stesse cercando di rubare un vaso dalla loro collezione. Padre Samuele e la cameriera le spiegano che il loro intento era vendere il vaso e destinare il ricavato ai poveri del paese. Toccata dal gesto, Catalina decide di intervenire e coinvolge Don Rómulo. Insieme venderanno il vaso e divideranno il ricavato tra i poveri e la servitù, che a causa della crisi economica non riceve regolarmente lo stipendio. Per permettere a Maria di occuparsi della vendita senza problemi, Catalina si accorda con Don Rómulo, chiedendogli la massima discrezione e assicurandosi che il denaro vada a chi ne ha davvero bisogno.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Angela continua ad indagare sulla famiglia della fidanzata di Curro e ne parla con Teresa.