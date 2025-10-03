La Promessa anticipazioni 4 ottobre: Vera, Teresa, Marcelo e Lope scoprono il segreto di Alonso?

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: la stanza segreta nasconde una misteriosa culla.

Nella tenuta regna grande agitazione: Cruz e Alonso sono determinati a scoprire chi abbia diffuso ai giornali la notizia delle nozze di Manuel e Jana, rivelando le umili origini della ragazza. I marchesi temono le conseguenze dello scandalo e si preparano a gestire la crisi, mentre nel palazzo la servitù indaga su un mistero legato a una stanza segreta da tempo inutilizzata.

Teresa, Vera, Lope e Marcelo, dopo aver aperto quel locale chiuso da anni, scoprono che un tempo apparteneva ad Alonso. Intanto Jana e Manuel, lontani da intrighi e tensioni, si godono finalmente momenti di serenità. Rifugiatisi nella casa di Antonio e Nica dopo un imprevisto, i due sposi vivono la loro luna di miele tra affetto sincero e piccole attenzioni quotidiane.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

La Promessa anticipazioni: Alonso ha un figlio segreto?

Prima di partire per la luna di miele con Manuel, Jana ha affidato un compito ai suoi ex colleghi: scoprire cosa si nasconde dietro al passaggio segreto che avevano trovato. Marcelo è il più interessato a risolvere il mistero: il fratello di Teresa, infatti, è sempre stato appassionato di queste situazioni.

Marcelo, Teresa, Vera e Lope si sono messi subito all'opera e dopo aver girato a vuoto, hanno finalmente trovato la chiave che apre la porta della stanza segreta. Una volta aperta, i quattro hanno visto che la stanza era senza finestre e che nessuno vi era entrato da molto tempo.

La cosa che li ha sorpresi di più è stata la presenza di una culla. La stanza era collegata agli appartamenti del marchese, il che significa che solo lui poteva accedervi. I quattro investigatori improvvisati hanno così dedotto che, in passato, Alonso abbia avuto una relazione segreta dalla quale sarebbe nato un bambino, la cui esistenza e identità sono tuttora sconosciute a tutti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jana e Manuel incontrano Antonio e Nica.