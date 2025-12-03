La Promessa anticipazioni 4 dicembre: Curro affronta Cruz, duro faccia a faccia per il matrimonio combinato

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Marcelo annuncia che presto lascerà la tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Jana corre da Curro, ansiosa di condividere con lui le sue supposizioni: Cruz ha ucciso Tomás ed è riuscita a farla franca. I due si precipitano nella stanza segreta per cercare eventuali indizi trascurati. Ma proprio mentre stanno indagando, Cruz fa irruzione nella stanza, e Jana e Curro rischiano di essere scoperti.

Nel frattempo, la marchesa sta tramando un nuovo piano. Dopo l'ultimo colloquio con Leocadia, ha capito che deve cercare un'alleata all'interno della casa: Jana. Tuttavia, nonostante i tentativi della marchesa, la giovane - che non ha dimenticato gli ultimi litigi con Cruz e le parole crudeli rivolte a lei e al figlio che porta in grembo - non si lascia ingannare. La marchesa, naturalmente, si infuria: non può accettare che un'ex cameriera rifiuti la sua cortesia.

Padre Samuel interpretato da Daniel Schröder

La Promessa anticipazioni: Catalina vuole capire perché padre Samuel stava rubando un vaso

Marcelo annuncia a tutti la sua partenza. Il giovane, approfittando della crisi economica della tenuta, decide di allontanarsi, timoroso di essere scoperto sia dagli uomini del duca di Sarabia sia da quelli del duca De Carril. Nei giorni precedenti, Marcelo ne ha parlato con sua sorella Teresa, con Don Rómulo e con Vera; ora è arrivato il momento di comunicarlo al resto della servitù.

Nel frattempo, Ana si presenta a La Promessa con la scusa di voler trascorrere del tempo con suo figlio Santos. Proprio durante le poche ore trascorse nella tenuta, la donna avrà un piccolo incidente e chiederà aiuto a suo marito Ricardo, che suo malgrado dovrà passare del tempo con lei, aumentando così l'ansia e la preoccupazione di Pia.

Catalina scopre Padre Samuel mentre tenta di rubare un vaso prezioso. La marchesina gli chiede di rimetterlo al suo posto e pretende spiegazioni sul suo gesto. Cercando di capire meglio la situazione, si rivolge a Maria Fernández, la persona più vicina al parroco tra quelli che vivono alla tenuta. Maria e Padre Samuel spiegano che la vendita del vaso avrebbe aiutato il rifugio per i poveri di Luján, gestito proprio dal parroco.

Intanto, grazie ad Angela, Curro scopre che Cruz e Lorenzo stanno organizzando alle sue spalle un matrimonio con una nobildonna ereditiera. Seguendo il consiglio della figlia di Leocadia, decide di affrontare apertamente la marchesa, che però gli risponde duramente quando lui le comunica che non sposerà mai una donna che non ama.