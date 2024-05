La Promessa, anticipazioni 30 maggio: Cruz e Margherita vengono alle mani per Martina!

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 14:40 circa su Canale 5.

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 23 maggio alle 14:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il fidanzamento tra Martina e Antonio provoca un litigio in famiglia. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore, avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 29 maggio, Jana viene a sapere da Jimena del proposito di trasferirsi con il marito a Madrid e cerca di nascondere il suo dispiacere. Anche se riconosce che, forse, proprio il modo migliore per dimenticare Manuel è la distanza. Mauro e Salvador affidano a Feliciano i lavori più pesanti e sgradevoli.

Martina litiga con sua madre Margherita

Feliciano cerca di opporsi, ma inutilmente. Petra si rivolge a Pia per protestare per i compiti affidati al fratello, più adatti a un garzone che a un valletto, e accusa Romulo e Pia di volersi vendicare di lei. Pia le spiega che il problema è l'inesperienza di Feliciano e che, se lei non fosse intervenuta, non sarebbe mai stato assunto.

Anticipazioni de La Promessa del 30 maggio: Il matrimonio di Martina crea nuove tensioni

Candela, dopo il ritorno del suo insegnante alla tenuta, trova una soluzione ai problemi di Don Carlos con la sua spietata figlia. Ma la sua idea è potenzialmente pericolosa. La cameriera non desiste dai suoi intenti, nonostante l'amica Simona tenti in ogni modo di farle cambiare idea, sottolineando i pericoli a cui va incontro.

Margherita si sfoga con Fernando per l'atteggiamento negativo di Martina nei confronti della corte che le fa il futuro dica Antonio de Carvajal y Cifuentes, ma lui si dimostra ottimista. La discussione tra Margarita e Martina si accende, tanto che Margherita arriva quasi alle mani prima con sua figlia e poi con Cruz, intervenuta in difesa della nipote.