La promessa anticipazioni 3 settembre: Valentin muore senza rivelare dove si trova Maria, Lorenzo segue Pelayo

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 3 settembre alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: le ricerche per trovare Maria si intensificano. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz vuole sostituire Maria

L'episodio si apre con un'atmosfera di crescente tensione. Gli uomini di Funes sono sulle tracce di Valentin, l'uomo sospettato di aver rapito Maria, frugando ogni angolo alla ricerca di indizi che possano condurli alla ragazza scomparsa. Durante un momento concitato una guardia affronta Valentin e lo uccide.

In punto di morte, Valentin riesce a rivelare un terribile segreto a Jana, le dice che Maria morirà da sola, poiché nessuno sarà in grado di scoprire dove la tiene prigioniera. Le sue ultime parole lasciano Jana in preda alla disperazione e alla frustrazione. Fuori dal palazzo, Funes e i suoi uomini intensificano le ricerche di Maria.

Lorenzo sospetta di Pelayo

Jana si sfoga con il gruppo, tormentata dal fatto di non essere riuscita a ottenere informazioni vitali da Valentin. Simona, visibilmente colpita, non si dà pace per aver accolto Valentin, credendo alle sue menzogne e temendo le conseguenze delle sue azioni. Nel frattempo, Cruz, visibilmente irritata dal caos creato dalla sparizione di Maria, ordina a Pia di trovare una sostituta per la cameriera.

Pia, però, si oppone fermamente, rifiutandosi di sostituire la sua amica scomparsa. Subito dopo Don Romulo le legge una lettera di Mauro, nella quale spiega di essere andato via per evitare che il maggiordomo lasciasse la Promessa. Catalina e Pelayo, nel frattempo, annunciano con entusiasmo l'apertura di una nuova attività.

I due affiancheranno al commercio di marmellate quello di conserve di salse, una nuova impresa stimolata dalla creatività di Lope. Tuttavia, Margarita e Lorenzo non restano con le mani in mano e continuano il loro piano per smascherare Pelayo. Il Capitano scopre che il socio di Catalina, insieme a Jeronimo, ha incontrato Cavendish nella tenuta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria scopre l'identità del suo rapinatore.