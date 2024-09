Beautiful anticipazioni 3 settembre: Sheila minaccia Taylor, mentre Deacon inganna Hope

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 3 settembre alle 13:40, la trama ci svela che Bill e Taylor vanno da Sheila. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Hope ignora il segreto di Deacon

Bill Spencer chiede a Taylor Hayes di visitare Sheila Carter in prigione. Lei, pur riluttante, accetta l'invito di Bill, comprendendo che questo confronto potrebbe essere catartico e necessario per affrontare definitivamente il dolore causato da Sheila. Entrati nella sala delle visite, l'atmosfera è densa di ostilità, preludio di un incontro carico di tensione e emozioni represse

Bill è il primo a rompere il silenzio, affrontando Sheila con parole taglienti. Le rinfaccia tutto il male che ha causato, ricordandole come le sue azioni abbiano distrutto famiglie e seminato dolore. Con tono deciso e senza alcuna traccia di pietà, le fa capire che le sue manipolazioni non avranno più alcun effetto su nessuno.

Taylor affronta Sheila in prigione

È poi il turno di Taylor, che le parla delle ferite profonde che le sue azioni hanno inflitto a lei e alla sua famiglia, dell'angoscia e della paura che hanno dovuto sopportare. La Hayes, con voce ferma, ribadisce che Sheila non avrà mai più il potere di far del male a nessuno.

Quando Taylor e Bill le gettano in faccia la dura realtà - che Sheila è finalmente in prigione e non potrà più nuocere a nessuno - la Carter reagisce e promette che non si arrenderà mai al destino a cui credono di averla condannata e, prima o poi, riuscirà a scappare di nuovo.

Nel frattempo, Hope si congratula con suo padre, Deacon, per aver partecipato alla cattura di Sheila. La ragazza è ignara del fatto che Deacon, durante il periodo di latitanza della Carter, l'abbia nascosta e che tra loro sia nata una relazione clandestina. Sharpe, per la paura di essere scoperto, cerca di nascondere la verità, minimizzando il suo ruolo nella cattura della donna mentre Hope continua a lodare suo padre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Finn è grato per aver conosciuto Steffy.