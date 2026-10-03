La Promessa anticipazioni 3 ottobre: Curro teme per la salute mentale di Angela

Le anticipazioni annunciano nuovi momenti di forte tensione alla tenuta. Curro è sempre più preoccupato per le condizioni di Angela, mentre tra la servitù esplodono nuovi conflitti e vecchi rancori.

Le anticipazioni de La Promessa per l'episodio del 3 ottobre, in onda alle 19:40 su Rete 4, preannunciano un clima di crescente angoscia e tensione all'interno della tenuta. Se al piano nobile il passato torna a tormentare Curro, preoccupato per le condizioni di salute della sua amata, nei locali della servitù gli equilibri diventano sempre più fragili tra bugie, rancori e nuovi scontri.

La Promessa anticipazioni: Angela peggiora dopo la cura medica

Dopo il crollo emotivo e lo svenimento improvviso provocato dalla vista dell'abito da sposa, Angela viene sottoposta a una cura medica che deve seguire con grande attenzione. Tuttavia, i farmaci prescritti finiscono per debilitarla pesantemente, rendendola sempre più fragile e vulnerabile.

La situazione preoccupa profondamente Curro. Il giovane, vedendo il progressivo peggioramento delle condizioni fisiche della ragazza, inizia a temere che dietro quanto sta accadendo possa esserci ancora una volta la mano di Don Lorenzo. Il ragazzo teme infatti che Angela possa andare incontro alla stessa tragica sorte di Eugenia, la precedente moglie del Capitano, la cui vita è stata segnata dalle cure e dalle manipolazioni del De La Mata.

Santos interpretato da Manu Imizcoz

Nel frattempo, gli intrighi continuano a scuotere la tenuta. Dopo aver scoperto che Enora gli ha mentito sulle sue reali intenzioni e sulle sue mosse, Toño sceglie di non reagire d'impulso. Il giovane preferisce prendersi del tempo per riflettere con attenzione sul da farsi prima di affrontarla direttamente.

Lope e Santos sono ormai ai ferri corti

Anche nei locali della servitù la tensione è alle stelle. Lope organizza un banchetto, ma i rapporti con Santos sono ormai compromessi. Il cuoco non ha alcuna intenzione di perdonare al ragazzo il furto delle sue ricette, mentre Santos continua a covare un profondo risentimento nei confronti di Lope.

Il giovane non ha infatti dimenticato di essere stato denunciato al maggiordomo Don Cristóbal e di essere stato costretto a restituire fino all'ultimo centesimo guadagnato attraverso le vendite di Madame Cocotte. Il banchetto rischia quindi di trasformarsi in una nuova occasione di scontro tra i due, mentre alla tenuta le tensioni continuano ad aumentare.