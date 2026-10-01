La Promessa anticipazioni 2 ottobre: Angela sviene, Martina bacia Adriano

Angela sviene dopo aver visto l'abito da sposa, mentre Martina e Adriano si lasciano andare a un bacio. Intanto Lope affronta Santos e la tensione esplode durante i preparativi.

La Promessa torna con una puntata ricca di tensione il 2 ottobre alle 19:40 su Rete 4. Al Palazzo Luján, l'arrivo dell'abito da sposa sconvolge Angela, mentre lontano dalla tenuta Martina e Adriano vivono un momento destinato a cambiare il loro rapporto.

La Promessa anticipazioni: Angela sviene davanti all'abito da sposa

Il matrimonio con Don Lorenzo diventa sempre più concreto e per Angela la situazione si fa insostenibile. Quando alla tenuta arriva il suo abito da sposa, la giovane non riesce a gestire l'emozione e viene colta da un improvviso malore.

Angela perde i sensi e sviene, facendo scattare immediatamente l'allarme a Palazzo Luján. Curro, preoccupato per le sue condizioni, interviene per soccorrerla. Dopo lo svenimento, la ragazza deve seguire una cura medica con particolare attenzione, mentre l'incubo delle nozze forzate continua a pesare sulla sua vita.

Santos e Lope

Lope affronta Santos e scoppia la tensione

Nel frattempo, Lope raccoglie i frutti della rivelazione sulla sua identità di vera Madame Cocotte e riceve un incarico importante: occuparsi del banchetto nuziale.

I preparativi, però, non procedono senza difficoltà. Lope si ritrova faccia a faccia con Santos, con il quale esistono vecchi dissapori ancora irrisolti. Il confronto si accende rapidamente e i due finiscono per venire alle mani, trasformando una discussione in uno scontro fisico.

Martina e Adriano si baciano durante il temporale

La lontananza di Jacobo, partito per fare visita ai suoi genitori, crea invece un'occasione inattesa per Martina e Adriano. Un violento temporale costringe i due a trascorrere del tempo insieme, lontani dagli altri. Davanti al fuoco, tra confidenze e sostegno reciproco, l'intesa tra loro diventa sempre più evidente fino a sfociare in un bacio passionale. Per Martina, questo momento potrebbe rappresentare una svolta importante proprio mentre Jacobo è lontano dalla tenuta.

Toño ed Enora

Toño scopre che Enora continua a mentire

Anche Toño si trova davanti a una nuova verità. Le sue indagini sul nuovo motore lo portano a rendersi conto che Enora non gli ha ancora raccontato tutta la verità. Il giovane comprende che la donna continua a mentirgli, ma decide di non affrontarla immediatamente. Toño preferisce aspettare prima di scoprire fino a dove si spingano le sue bugie.

Maria Fernández nasconde la gravidanza

Nei locali della servitù, infine, cresce la preoccupazione per Maria Fernández. La giovane appare sempre più stanca e provata, ma continua a nascondere agli altri la sua gravidanza.

La sua condizione diventa quindi un altro segreto destinato a pesare sugli equilibri di La Promessa, mentre a Palazzo Luján i preparativi per il matrimonio continuano tra tensioni, rivelazioni e nuovi sentimenti.