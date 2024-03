La Promessa anticipazioni 29 marzo: Martina fa una rivelazione a Manuel su Beatriz, le paure di Simona

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 29 marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata precedente.

La promessa: riassunto del 28 marzo

Donna Pia chiede al Marchese di poter condividere la stanza con suo marito e di permettere a Donna Petra di andare a trovare la Marchesa. Jimena si dà un colpo in testa e sviene. Al suo risveglio dice di non ricordarsi nulla. Pia ottiene dal marchese il permesso di mandare Petra alla casa di cura a trovare Cruz e, al contempo, il permesso di condividere la camera da letto con Gregorio.

Anticipazioni del 29 marzo: Gli inganni di Martina

Martina fa credere ad Alonso che Beatriz, che la sta ricattando, abbia dei problemi mentali e che inventi cose non vere. Lo convince a parlarle per allontanarla dalla Promessa. Orengo si presenta alla cena con Simona e Candela.

Nel nuovo episodio: Simone teme per Candela

Quest'ultima, entusiasta, lo riempie di attenzioni. Simona sospetta che Candela possa scoprire che Orengo era l'uomo che le scriveva le lettere firmate a nome dei suoi figli e, temendo la reazione dell'amica, lo convince ad andarsene ma don Romulo gli propone un aumento e lo invita a rimanere.

La Promessa anticipazioni 7 marzo: Scoperta scioccante su Salvador, Curro respinge Beatriz

Nella prossima puntata: La rivelazione di Don Gregorio

Don Gregorio annuncia che don Romulo torna ad essere l'unico maggiordomo mentre lui diventerà il valletto personale del capitano Lorenzo. Lope dichiara a Salvador di essere innamorato di Maria.