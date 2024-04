La Promessa anticipazioni 24 aprile: Jana fa una scoperta inquietante, Manuel parla con Cruz

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 24 aprile alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano che Catalina avvertirà Alonso sulla trappola contrattuale inserita da Lorenzo. La trama si dipana a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 23 aprile Maria dice a Salvador di voler rimandare le nozze per via dei traumi subiti in guerra che lo hanno cambiato e gli chiede di comunicarlo con lei al resto della servitù.

Il pic-nic organizzato da Curro riesce alla perfezione e gli fa capire di provare sentimenti molto forti per Martina, così confida a Jana la sua felicità.

Jana è esasperata dal comportamento della marchesa e chiede a Manuel di parlarle, altrimenti smetterà di occuparsi di Jimena.

Lorenzo ha inserito una clausola capestro nel contratto

Anticipazioni del 24 aprile: Manuel accontenta Jana e parla con Cruz

Catalina avverte Alonso che nel contratto stipulato con Lorenzo in merito al prestito esiste una clausola che consente la restituzione del denaro in qualsiasi momento. In caso contrario, c'è il rischio di concedere una parte della Promessa. La marchesina è ancora furiosa con se stessa per non essersi accorta dell'inganno

Manuel su insistenza di Jana parla con Cruz e, nonostante il disappunto della donna, le chiede di non tormentare più Jana e di lasciarla in pace. Le cure della cameriera stanno aiutando Jimena durante la gravidanza.

Cruz accetta gli ordini di Manuel

Jana torna nella sua vecchia casa e trova l'armadio che aveva lasciato aperto stranamente chiuso, qualcuno è entrato di nascosto nella dimora