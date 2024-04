La Promessa anticipazioni 25 aprile: Pia terrorizzata da Gregorio per una scoperta inquietante

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 25 aprile alle 14:10. Ecco un'anteprima delle anticipazioni del triplo appuntamento. Domani, eccezionalmente, la soap spagnola prende il posto di Uomini e donne e del daytime di Amici 23 che vanno in pausa per un giorno. La programmazione riprenderà regolarmente venerdì 26 aprile. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 24 aprile, Catalina avverte Alonso che nel contratto sottoscritto con Lorenzo riguardo al prestito c'è una clausola di restituzione del denaro in qualsiasi momento, pena la concessione di una parte de la Promessa.

Manuel parla con Cruz, e nonostante il suo disappunto, le chiede di lasciar stare Jana perché le sue cure stanno aiutando Jimena con la gravidanza.

Jana torna nella sua vecchia casa e trova l'armadio che aveva lasciato aperto, stranamente chiuso.

Gregorio ha avvekenato Pia?

Anticipazioni del 25 aprile: I problemi finanziari di Alonso favoriscono Lorenzo

Pia è spaventata da Gregorio perché ha trovato la cicuta nascosta nella camera che condivide con lui. Nonostante Jana noti la sua inquietudine, Pia non vuole parlarne, temendo che Gregorio sia la persona che ha tentato di avvelenarla. In precedenza, la donna sospettava che la colpevole fosse Petra, ma non aveva le prove per accusarla.

Cruz fa una rivelazione ad Alonso

Cruz rivela ad Alonso che il capitano Lorenzo le ha mostrato le prove che Elisa ha ucciso il suo primo marito per ottenere la sua eredità. Alonso rimane incredulo.

La Promessa anticipazioni 17 aprile: Catalina scopre l'inganno di Lorenzo, Salvador spaventa Maria

Jimena confessa a Jana di sentirsi oppressa dalla marchesa. Lei le dà consigli su come affrontare più serenamente la gravidanza. Salvador si adira con Lope e lo accusa di aver agito alle sue spalle, convincendo Maria ad annullare le loro nozze.

Lorenza vuole appropriarsi della tenuta

Alonso chiede a Lorenzo più tempo per saldare i suoi debiti, ma Lorenzo fa valere la clausola nascosta nel contratto, fingendosi dispiaciuto. In mancanza di liquidità, dovrà riscuotere un quarto della Promessa.