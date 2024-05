La Promessa, anticipazioni 29 maggio: Jana affronta il trasferimento di Manuel e Jimena

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 14:40 circa su Canale 5.

Dopo l'episodio di oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 29 maggio alle 16:45. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano la rabbia di Petra per il trattamento a Feliciano. La trama si svolge a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 28 maggio, Maria informa Jana del ritorno di Ramona in paese. Petra rivela a Cruz che Feliciano cerca lavoro e Cruz si mostra disponibile. Abel e Jana sono ancora in contrasto. Manuel chiede consiglio a Mauro sul dottore e il valletto gli dice che non capisce la sua richiesta di alloggiare al piano della servitù.

Abel minimizza i sintomi di Jimena come tipici di una gravidanza. Fernando e Margarita cercano di imporre a Martina una kermesse. Martina rifiuta categoricamente il matrimonio proposto dai suoi genitori. Margarita minaccia Cruz e Alonso per aver ospitato Martina come una serva approfittando delle loro difficoltà economiche.

Maria chiede ad Abel aiuto per Salvador e il medico lo visita. Pia e Romulo scoprono che Feliciano è stato assunto senza consenso. Curro parte per trovare sua madre. Cruz cerca di separare Martina dai genitori per impedire il matrimonio. Abel informa Salvador sull'arrivo dell'oftalmologo. Jimena propone a Manuel di vivere a Madrid

Abel continua a litigare con Jana

Anticipazioni del 29 maggio: Jimena vuole vivere a Madrid

Jana viene a sapere da Jimena del proposito di trasferirsi con il marito a Madrid e cerca di nascondere il suo dispiacere, vedere la persona che ama lasciare la tenuta sarebbe per la ragazza una grossa delusione. Nonostante questo la Expósito ammette a sé stessa che la distanza potrebbe essere il modo migliore per dimenticare Manuel.

La difficile integrazione di Feliciano con la servitù

Dopo che Feliciano, fratello di Petra, è stato assunto, la servitù lo ha preso di mira e Mauro e Salvador non perdono l'occasione per assegnarli i lavori più pesanti e sgradevoli. Lui cerca di opporsi, ma inutilmente. Petra affronta Pia per protestare sul trattamento riservato a suo fratello. Secondo la donna i compiti affidati a Feliciano sono più adatti a un garzone che a un valletto.

Feliciano deve affrontare l'ostilità della servitù

Petra è convinta che la servitù abbia preso di mira suo fratello per vendicarsi di lei. La donna in passato è stata molto dura con gli impiegati della zona bassa de La Promessa e ora teme che Feliciano stia pagando queste frizioni. Pia le spiega che il problema è l'inesperienza di Feliciano e che, se lei non fosse intervenuta, non sarebbe mai stato assunto.