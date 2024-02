La Promessa anticipazioni 29 febbraio, Maria e Salvador: la loro fretta di sposarsi solleva dubbi

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 29 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 28 febbraio.

La promessa: riassunto del 28 febbraio

Jana è molto scossa nell'apprendere che Manuel e Jimena aspettano un bambino. La notizia è accolta con gioia tra la servitù. Simona dice a Carlos Orengo, il nuovo insegnante, che non avrebbe dovuto accettare il lavoro. Nessuno deve sapere che si conoscevano, devono fingere anche davanti a Candela.

Anticipazioni del 29 febbraio: María Fernández è amareggiata con i suoi colleghi

María Fernández percependo una certa freddezza tra i suoi colleghi riguardo alla notizia del suo matrimonio con Salvador, inizia a riflettere sulle loro reazioni.

Nel prossimo episodio: Il chiarimento con Teresa

Teresa, cercando di dissipare i dubbi, spiega che molti erano confusi di fronte alla rapidità con cui María è passata dai dubbi sulla sua storia d'amore con Salvador al desiderio improvviso e urgente di sposarsi.

Salvador desidera un matrimonio Veloce

Salvador, il fidanzato di María, sente l'urgenza di celebrare il matrimonio al più presto. La sua fretta mette pressione su María e aggiunge un'atmosfera di ansia alla vicenda.