J-Ax e Rossella Brescia arrivano come giudici esterni, mentre due ospiti musicali si preparano a salire sul palco. Tra classifiche, penalità e compiti difficili, non mancano le sorprese.

Oggi, giovedì 26 novembre 2026 è stata registrata l'ottava puntata di Amici 26, il talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 29 novembre su Canale 5. Dalla registrazione arrivano le prime anticipazioni su quello che vedremo in televisione: ospiti musicali, giudici esterni, classifiche delle gare di canto e ballo. Non mancheranno momenti di tensione in studio e alcune sorprese per gli allievi della scuola.

Amici 26, le anticipazioni di domenica 29 novembre

A partecipare alla puntata, come riferisce SuperGuidaTv, come ospiti musicali saranno i Modà e Alfa. Per quanto riguarda i giudizi esterni, invece, J-Ax valuterà le esibizioni della categoria canto, mentre Rossella Brescia sarà chiamata a giudicare i ballerini.

Non mancheranno momenti di tensione, soprattutto durante i compiti assegnati dai professori, con un nuovo acceso confronto tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Amici 26, anticipazioni: la gara di canto

Partiamo dalla gara di canto. A conquistare le prime due posizioni sono state Shari e Aura, che avranno così la possibilità di cantare il proprio inedito. Situazione meno positiva, invece, per Kashmere, Jed e Nicolò, finiti tra gli ultimi in classifica e penalizzati con un -1. Ecco le esibizioni e i commenti dei giudici.

Andrea Heros (all'anagrafe Andrea Buono) entrato nella scuola di Amici 26 sotto la guida di Samurai Jay

Aura ha cantato Ti voglio. J-Ax ha apprezzato particolarmente la sua interpretazione, sottolineando che ha reso moderna una vecchia canzone facendo capire la differenza tra interprete e imitatrice. Secondo il giudice, Aura non ha imitato nessuno, ma ha fatto completamente suo il brano.

ha cantato Ti voglio. J-Ax ha apprezzato particolarmente la sua interpretazione, sottolineando che ha reso moderna una vecchia canzone facendo capire la differenza tra interprete e imitatrice. Secondo il giudice, Aura non ha imitato nessuno, ma ha fatto completamente suo il brano. Shari si è esibita sulle note di Perdere l'amore, ricevendo complimenti per la sua interpretazione: le è stato detto che ha cantato benissimo.

si è esibita sulle note di Perdere l'amore, ricevendo complimenti per la sua interpretazione: le è stato detto che ha cantato benissimo. Tiaso ha portato Sogna ragazzo sogna, accompagnandosi con la chitarra. Il commento ricevuto è stato positivo. L'esibizione è stata apprezzata e la chitarra è stata considerata un valore aggiunto.

ha portato Sogna ragazzo sogna, accompagnandosi con la chitarra. Il commento ricevuto è stato positivo. L'esibizione è stata apprezzata e la chitarra è stata considerata un valore aggiunto. Andrea Heros ha scelto una canzone di Vasco. Il giudizio è stato particolare: "Non si può portare in gara un brano di Vasco perché non si canta. Tu sei stata l'eccezione che conferma la regola.

ha scelto una canzone di Vasco. Il giudizio è stato particolare: "Non si può portare in gara un brano di Vasco perché non si canta. Tu sei stata l'eccezione che conferma la regola. Saitta ha cantato Me so mbriacato. Gli è stato riconosciuto di aver compreso il significato del brano. Rudy Zerbi, tuttavia, ha criticato la sua interpretazione, ritenendola poco leggera. Amadeus è intervenuto spiegando che il ragazzo voleva trasmettere rabbia e che il riferimento era alla nonna, una donna davvero tosta.

ha cantato Me so mbriacato. Gli è stato riconosciuto di aver compreso il significato del brano. Rudy Zerbi, tuttavia, ha criticato la sua interpretazione, ritenendola poco leggera. Amadeus è intervenuto spiegando che il ragazzo voleva trasmettere rabbia e che il riferimento era alla nonna, una donna davvero tosta. Kashmere ha interpretato Hotel California accompagnandosi con la chitarra. Il giudice ha riconosciuto la sua identità vocale, ma ha ironizzato sul risultato dell'esibizione: perché Hotel California è un posto losco ma è diventato un meraviglioso B&B in Trentino.

ha interpretato Hotel California accompagnandosi con la chitarra. Il giudice ha riconosciuto la sua identità vocale, ma ha ironizzato sul risultato dell'esibizione: perché Hotel California è un posto losco ma è diventato un meraviglioso B&B in Trentino. Jed hanno cantato Vita, ma non hanno convinto J-Ax. Secondo il giudice, l'esibizione non ha funzionato quando i due hanno cantato insieme. Per loro sarebbe più opportuno scegliere brani pensati per due voci.

hanno cantato Vita, ma non hanno convinto J-Ax. Secondo il giudice, l'esibizione non ha funzionato quando i due hanno cantato insieme. Per loro sarebbe più opportuno scegliere brani pensati per due voci. Nicolò ha ricevuto un invito a mettersi maggiormente in gioco e a dare di più. È apparso troppo concentrato sulla paura di sbagliare. Samurai Jay ha inoltre raccontato quanto Tango sia una canzone importante per lui, ammettendo di essersi emozionato.

La ballerina Benedetta Giuliano

Gara di ballo dell'ottava puntata: Clara prima, Riccardo ultimo

Passiamo alla gara di ballo. A conquistare il primo posto è stata Clara, mentre Riccardo è arrivato ultimo con un -1. Per la vincitrice ci sarà anche un'esperienza speciale: potrà trascorrere una giornata con la compagnia impegnata nella rappresentazione di Romeo e Giulietta all'Arena di Verona, partecipando a una lezione e assistendo alle prove. Da segnalare anche il ritorno in pista di Anna M., mentre Anna A. non si è ancora esibita. Ecco cosa è successo durante le performance:

Clara ha ballato Brava. La sua esibizione è stata giudicata spiritosa e bella da vedere, anche se le è stato consigliato di prestare maggiore attenzione ai passaggi.

ha ballato Brava. La sua esibizione è stata giudicata spiritosa e bella da vedere, anche se le è stato consigliato di prestare maggiore attenzione ai passaggi. Benedetta ha presentato una coreografia jazz con Francesco, indossando tacchi neri. La performance è stata apprezzata, ma è stato sottolineato che sarebbe stata gradita anche una variazione. Le è stato consigliato di acquisire maggiore sicurezza sui tacchi e di rendere i movimenti più decisi e meno trattenuti.

ha presentato una coreografia jazz con Francesco, indossando tacchi neri. La performance è stata apprezzata, ma è stato sottolineato che sarebbe stata gradita anche una variazione. Le è stato consigliato di acquisire maggiore sicurezza sui tacchi e di rendere i movimenti più decisi e meno trattenuti. Napo ha ballato sulle note di Blu celeste. La coreografia è stata accolta positivamente e il ballerino è riuscito a trasmettere tutta la disperazione raccontata dal brano.

ha ballato sulle note di Blu celeste. La coreografia è stata accolta positivamente e il ballerino è riuscito a trasmettere tutta la disperazione raccontata dal brano. Anna M. ha ricevuto complimenti per la sua buona preparazione di base, ma anche un consiglio: deve imparare a creare maggiore complicità con il partner. La ballerina ha spiegato di essere abituata a danzare da sola. Le è stato quindi suggerito di prendere esempio da Alessia Pecchia.

ha ricevuto complimenti per la sua buona preparazione di base, ma anche un consiglio: deve imparare a creare maggiore complicità con il partner. La ballerina ha spiegato di essere abituata a danzare da sola. Le è stato quindi suggerito di prendere esempio da Alessia Pecchia. Charli si è esibita con Boss Bitch. È stata definita molto musicale e spavalda, proprio come richiedeva la canzone.

si è esibita con Boss Bitch. È stata definita molto musicale e spavalda, proprio come richiedeva la canzone. Lollo ha ricevuto complimenti per il suo stile e per aver seguito bene tutti gli accenti musicali. Il consiglio, però, è stato quello di non limitarsi a ballare se stesso.

ha ricevuto complimenti per il suo stile e per aver seguito bene tutti gli accenti musicali. Il consiglio, però, è stato quello di non limitarsi a ballare se stesso. Riccardo ha danzato sulle note di Tutto sbagliato. È stato lodato per la sua espressività e per le qualità da attore, ma dovrà prestare maggiore attenzione al lavoro dei piedi.

Lorenzo Lombardi, noto come Lollo, ballerino di Amici 26

Amici 26, compiti e scontro tra Celentano e Cuccarini: cosa vedremo domenica

Nel corso dell'ottava puntata di Amici 26 ci sarà spazio anche per i compiti assegnati dai professori. A esibirsi saranno Benedetta, Lollo e Riccardo, protagonisti di tre prove che hanno dato vita a commenti e discussioni in studio.

Particolarmente interessante sarà il caso di Benedetta, che ha ricevuto un compito dalla maestra Alessandra Celentano come conseguenza del comportamento tenuto in sala prove con Simone Nolasco e con gli altri professionisti di danza classica. La docente ha deciso di assegnarle una coreografia di danza moderna da eseguire proprio con Simone.

La prova sarà sulle note di Suerte, il successo di Shakira. Benedetta riceverà molti complimenti da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, entrambi soddisfatti della sua performance. Ambra, invece, riterrà che avrebbe potuto essere più sciolta.

Per quanto riguarda Lollo, il compito sarà valutato da Ambra e Alessandra. Entrambe concordano sul fatto che non sia andato male, ma la sua personalità continua a emergere soltanto a tratti. Il ballerino dovrà quindi imparare a interpretare meglio e a mostrarsi maggiormente.

Il momento più acceso arriverà con Riccardo. Il suo compito scatenerà infatti un confronto tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. La maestra Celentano sarà particolarmente severa, sostenendo che il ballerino non riuscirà a eseguire quel passo a due nemmeno tra dieci anni.

Di tutt'altro avviso sarà Lorella Cuccarini, che difenderà Riccardo ricordando i progressi compiuti da quando è entrato nella scuola. Per la professoressa, si tratta di un allievo che lavora tanto e si impegna al massimo. Riccardo, dal canto suo, non sarà d'accordo con il giudizio della Celentano.

Le esibizioni dei professionisti

Non mancheranno neppure le esibizioni dei professionisti della scuola di ballo. Ecco chi vedremo domenica pomeriggio:

Mattia si esibirà con Benedetta.

si esibirà con Benedetta. Alessia mostrerà il compito di Benedetta e la coreografia di Anna M.

mostrerà il compito di Benedetta e la coreografia di Anna M. Francesco ballerà con Simone la coreografia sulle note di Tango, assegnata a Riccardo, e si esibirà con Benedetta durante la gara di ballo.

ballerà con Simone la coreografia sulle note di Tango, assegnata a Riccardo, e si esibirà con Benedetta durante la gara di ballo. Simone ballerà con Francesco, mostrerà la coreografia assegnata a Lollo e si esibirà anche con Napo.

L'appuntamento con l'ottava puntata di Amici 26 è quindi fissato per domenica 29 novembre 2026 su Canale 5. Tra classifiche, esibizioni, compiti e discussioni tra professori, la nuova registrazione promette diversi momenti da non perdere.