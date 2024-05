La Promessa anticipazioni 27 maggio: Curro scopre dettagli sul matrimonio di Martina, Pia di fronte a un bivio

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 15:00 circa su Canale 5.

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 27 maggio, alle 15:00 circa su Canale 5. Questa settimana Abel e Jana provano a collaborare. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, ruota intorno alle vicende di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 24 maggio, Cruz dice a Martina che non deve sposare per forza Antonio. Alla tenuta arriva uno splendido mazzo di fiori per Martina da parte di Antonio ma la ragazza non ne è per niente contenta e non gradisce il biglietto scritto da Antonio. Margarita e Fernando vedono nel matrimonio della loro figlia con il futuro duca la fine dei loro problemi economici. Cruz invece è terrorizzata dall'ipotesi che Margarita diventi ricca e che possa addirittura frequentare la corte del re.

Don Romulo convince Pia a testimoniare contro don Gregorio e si offre di accompagnarla, con il beneplacito di Alonso. Fernando racconta a Curro che Martina non era a conoscenza dei piani di matrimonio con Antonio quando aveva lasciato Madrid, e Curro è sollevato dalla notizia. Jana confida a Pia di avere delle riserve sul dottor Abel, ma le consiglia di affidarsi a lui in quest'ultima fase della gravidanza, poiché lo considera un buon medico.

Alonso chiede ulteriori dettagli a Fernando sul matrimonio di Martina. Fernando ribadisce che questo matrimonio serve solo a elevare lo status della loro famiglia al di sopra di quello di Alonso e Cruz. Manuel cerca di convincere Abel a dare un'altra possibilità a Jana e viceversa. Il dottore è scettico e la Expósito accetta controvoglia. Jana esorta Curro ad andare da Martina a chiederle scusa. Romulo insiste con Petra affinché Feliciano lasci La Promessa.