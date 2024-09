La Promessa anticipazioni 26 settembre: Maria vuole tornare alla tenuta, Candela e Leonor partono

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 26 settembre alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leonor parte per New York per inseguire il suo sogno. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina cerca un confronto con Pelayo

Nell'episodio odierno, i personaggi si trovano di fronte a importanti cambiamenti e decisioni che potrebbero influenzare il loro futuro. Leonor, con il cuore pieno di speranza e determinazione, si congeda discretamente da tutti per partire alla volta di New York, dove intende inseguire il suo sogno nel mondo della moda. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella sua vita, ma anche una separazione significativa per coloro che la circondano.

Non è l'unica a partire; anche Candela decide di allontanarsi temporaneamente, informando Simona che ha intenzione di andare a trovare un'amica. Questo viaggio potrebbe rappresentare un'opportunità per Candela e sarebbe collegato alla misteriosa telefonata fatta nei giorni scorsi.

Leonor oggi parte per New York

Nel frattempo, Catalina, spronata dal consiglio di Simona, sente l'urgenza di risolvere la situazione con Pelayo, dopo aver rifiutato la sua proposta di matrimonio. Tuttavia, lui sembra attraversare un periodo difficile, rendendo complicato il loro confronto. Catalina si trova quindi in una posizione delicata, combattuta tra il desiderio di chiarire la loro relazione e la necessità di rispettare i suoi sentimenti.

The Penguin, debutto da record: ecco quante visualizzazioni ha ottenuto il primo episodio

Dopo che Abel ha scoperto che il prezioso orologio di Lorenzo era stato rubato da Jerónimo, Maria è scagionata ed ansiosa di tornare a La Promessa, per riprendere il suo posto, dopo l'ingiusto licenziamento subito per mano di Cruz. La ragazza, comunque, deve affrontare l'incertezza sul suo rientro, poiché la Marchesa potrebbe opporsi alla sua richiesta.