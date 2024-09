The Penguin, debutto da record: ecco quante visualizzazioni ha ottenuto il primo episodio

Debutto da record per la serie che funge da sequel e spin-off di The Batman con Colin Farrell protagonista: gli ascolti sono sensazionali

La serie originale The Penguin è riuscita ad attirare un grande pubblico nel suo weekend di debutto. Il servizio di streaming Max ha dichiarato che lo show ha avuto il più grande pubblico mai registrato in tutto il mondo per una nuova serie nei suoi primi 4 giorni.

Come riportato da Deadline, Max ha riferito che la nuova serie guidata da Colin Farrell ha avuto una media di 5,3 milioni di spettatori multipiattaforma negli Stati Uniti durante i 4 giorni di debutto. The Penguin è andato in onda prima sulla piattaforma di streaming della HBO, Max, prima di debuttare sul canale televisivo domenica sera.

Il regista di The Batman Matt Reeves ha supervisionato la sceneggiatura e ha partecipato alla selezione del team creativo della miniserie, creata da Lauren LeFranc. In Italia, la serie è disponibile su Sky e in streaming in esclusiva sulla piattaforma Now. Su queste pagine la nostra recensione di The Penguin.

La HBO ha inoltre confermato che The Penguin ha ottenuto il maggior numero di spettatori nei 4 giorni per una nuova serie su Max in ogni regione a livello globale, record che in precedenza apparteneva alla premiere di The Last of Us del 2023. I numeri collocano il debutto al di sopra della prima della quarta e ultima stagione di Succession (4,9 milioni di spettatori) e della prima della seconda stagione di The White Lotus (4,1 milioni di spettatori). La serie DC si è piazzata alle spalle solo della quarta stagione di True Detective: Night Country, che aveva ottenuto 5,7 milioni di spettatori.

La miniserie ha anche portato a un aumento della domanda degli abbonati per The Batman, con Max che ha riferito che il film con Robert Pattinson del 2022 ha raggiunto "3,5 volte più account" rispetto alle settimane precedenti all'uscita di The Penguin. Lo show riprende una settimana dopo la fine del film di Reeves ed esplora Oswald "Oz" Cobb (il Pinguino) mentre sale al potere a Gotham City.

Colin Farrell ha ripreso il suo ruolo dal film, con la critica che ha lodato la sua interpretazione del contorto cattivo della DC Comics. Ad affiancare Farrell nella serie c'è Cristin Milioti (How I Met Your Mother) nel ruolo di Sofia Falcone, figlia di Carmine Falcone, una serial killer psicopatica che viene rilasciata dal manicomio di Arkham e lotta per controllare il mondo criminale lasciatole in eredità dal padre.