La promessa anticipazioni 25 settembre, Don Gregorio e Don Romulo: ecco la verità sui loro trascorsi

Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda lunedì 25 settembre su Canale 5 alle 16:40 circa. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Mediaset ha rinunciato all'idea di sospendere la Promessa, la soap spagnola resta nel palinsesto di Canale 5 ma la puntata durerà circa venti minuti.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 22 settembre.

La promessa: riassunto della puntata del 22 settembre

Don Gregorio continua a tormentare Don Romulo ed è ormai chiaro che il nuovo maggiordomo abbia un conto in sospeso con il suo collega. Mauro trova l'usuraio che ha venduto la spilla di Catalina.

La Promessa, anticipazioni 25 settembre: il passato di Don Gregorio e Don Romulo

Don Gregorio continua a imperversare su Don Romulo, evocando dei trascorsi che lo hanno portato a voler annientare il fedele maggiordomo dei de Luhan.

Nell'episodio di lunedì: la scoperta di Mauro

Mauro riesce a trovare l'usuraio che ha acquistato per primo la spilla scomparsa, e scopre così chi degli abitanti di La Promessa l'ha rubata

Nella nuova puntata della soap: la furia di Catalina

Mauro riferisce a Catalina e Martina chi ha rubato la spilla, la descrizione dell'usuraio corrisponde alla figura di Donna Petra. La ragazza ora pretende una confessione, ma viene a scoprire una diversa verità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Mauro è riuscito a trovare l'usuraio che ha acquistato la spilla