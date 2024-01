La Promessa anticipazioni 30 Gennaio, Pia non può accusare Petra di averla avvelenata: mancano le prove

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 martedì 30 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di lunedì 29 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 29 gennaio

Salvador dice a Maria che, per il momento, non vuole pensare al matrimonio perché è traumatizzato da quello che ha vissuto al fronte. Maria sospetta che lui stia temporeggiando solo perché non la ama più.

Quando Maria ne parla con Martina, la ragazza le suggerisce di organizzare una festa a sorpresa per Salvador.

Nel frattempo, Jimena decide di prendere in mano le redini della casa, provocando l'irritazione della servitù. Quando ordina a Jana di pulire il camino, si scontra con Manuel che non le permette di farlo.

Anticipazioni del 30 gennaio: Le difficoltà di Romulo e Mauro

Nonostante l'entusiasmo iniziale, e la volontà delle due donne, Romulo si rende conto della difficoltà di dare lezioni di matematica a Simona e Candela. Nel frattempo, scopre che anche Mauro sta attraversando un momento difficile.

Nella prossima puntata: Il mistero dell'avvelenamento di Pia

Gregorio informa Pia che il medico non è in grado di fornire una diagnosi per il suo malessere. Nonostante si sospetti che Pia sia stata avvelenata con la cicoria, mancano prove concrete per confermarlo.

A questo punto Pia decide di non sporgere denuncia, non avendo nessuna prova ufficiale che confermi i suoi dubbi e soprattutto non è in grado di accusare Petra. Quest'ultima è la maggiore sospettata del presunto tentato avvelenamento di Pia.