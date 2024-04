La Promessa anticipazioni 17 aprile: Catalina scopre l’inganno di Lorenzo, Salvador spaventa Maria

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 17 aprile alle 16:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano la rabbia di Catalina contro Lorenzo. La trama si dipana a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 16 aprile, Candela dice a Carlos di aver saputo che era lui a scrivere le lettere e gli propone di mantenere il segreto e di scriverle insieme a lei e a Simona. Jana e le sue colleghe consegnano il corredo a Pia.

Jimena dice a Jana che dovrebbe trovarsi un marito benestante e mette in imbarazzo Manuel. C'è il brindisi per la chiusura delle questioni legate al testamento.

Anticipazioni del 17 aprile: Catalina si trova di fronte a una grande delusione

Salvador è ancora traumatizzato per quello che ha visto e subito durante la guerra, per questo motivo quando Maria lo tocca lui reagisce male facendo spaventare la sua fidanzata.

Nella puntata de La Promessa, Catalina finalmente apre gli occhi sulle oscure intenzioni del Capitano. Si rende conto che lui ha ingannato tutti, tendendo loro una trappola astuta. Attraverso una clausola subdola inserita nel contratto, Lorenzo ha garantito a sé stesso il diritto di trattenere una parte della Promessa per sé, lasciando Catalina e gli altri in una situazione difficile e ingiusta.

Lorenzo ha deluso Catalina

La delusione di Catalina è profonda, sente un senso di colpa per non essere stata in grado di prevedere le vere intenzioni del capitano. Tuttavia, non è sola nella sua disperazione. Romulo e Simona sono al suo fianco, pronti a confortarla e a sostenerla in questo momento difficile. Le ricordano che gli errori sono umani e che c'è sempre la possibilità di rimediare.