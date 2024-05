La Promessa, anticipazioni 3 maggio: Manuel scopre l'allontanamento di Jana, Alonso svela il segreto di Marina

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5.

Domani venerdì 3 maggio torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 16:40. Le anticipazioni dell'episodio ci rivelano che Cruz chiede spiegazioni a sua moglie. La storia è ambientata a Cordova nel 1913.

La protagonista Jana Expósito vuole vendicare sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 2 maggio Petra informa la marchesa della lite tra Pia e Gregorio e dell'intervento della guardia civile, cosa che Cruz riferisce a Alonso. Salvador è fuori di sé per la storia del bacio con Lope e se la prende soprattutto con lui perché ha tradito la loro amicizia.

Cruz perseguita Jimena e la informa che ha convocato un ebanista che realizzi la culla del nascituro, provocando il disappunto di lei.

Jimena non sa nulla del destino di Jana

Anticipazioni del 3 maggio: Il confronto tra Manuel e Jimena e i sospetti su Cruz

Manuel viene a sapere da Teresa che Jana è stata mandata dai duchi de Los Infantes. Convinto che sia colpa di sua moglie, si rivolge a lei per chiedere spiegazioni. Jimena gli risponde di non essere coinvolta nella questione e gli suggerisce di parlare con sua madre, poiché potrebbe essere stata lei a prendere la decisione.

Alonso spiega perchè Marina ha lasciato Madrid

Alonso racconta a Cruz di aver avuto un confronto con Marina, durante il quale la ragazza gli ha rivelato il vero motivo per cui ha lasciato la città. A una festa a Madrid, Marina ha baciato un ragazzo fidanzato con Beatriz, e quest'ultima, in cerca di vendetta, si era recata a La Promessa per affrontarla.