La Promessa anticipazioni 6 maggio: Pia rivela ad Alonso la scoperta sconvolgente, Maria e Lope litigano

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 6 maggio, alle 16:40 circa su Canale 5: Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Catalina deve partire per Cadice. La soap spagnola, ambientata nel 1913 a Cordoba, ruota intorno a Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 3 maggio, Manuel viene a sapere da Teresa, che Jana è stata mandata dai duchi de Los Infantes, si arrabbia e chiede spiegazioni a Jimena. Lei gli risponde che la decisione è sicuramente di Cruz e di chiedere a lei.

Alonso racconta a Cruz del confronto avuto con Martina in cui lei ha confessato la storia del bacio, spiegando che il ragazzo che aveva baciato alla festa era fidanzato con Beatriz e che questa era venuta a La Promessa solo per vendicarsi.

Anticipazioni del 6 maggio: Catalina: parte per Cadice.

Alonso, dopo aver appreso dell'arresto di Gregorio, chiede spiegazioni a Romulo e Pia. I due raccontano di come Gregorio abbia aggredito Pia dopo che la donna ha scoperto, tra gli effetti personali di Gregorio, la cicuta con cui è stata avvelenata.

Lope ha una discussione con Maria quando la ragazza gli chiede se è innamorato di lei. Nel frattempo, Catalina va a salutare Simona prima di partire per Cadice.

Le domestiche cercano di sollevare il morale di Pia, che è distrutta ora che ha scoperto che il suo misterioso avvelenatore era l'uomo con cui stava.

Petra, naturalmente, si guarda bene dal consolare Pia e ribadisce che non ha intenzione di aiutare nessuno in quella casa, finendo per litigare con Maria.