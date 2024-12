La Promessa, anticipazioni 23 dicembre: Salvador decide di lasciare la tenuta, Manuel dice ancora no a Jimena

Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna lunedì 23 dicembre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata: Maria cerca di far cambiare idea a Salvador. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

I genitori di Jimena desiderosi di proteggere la reputazione della famiglia, cercano di convincere Manuel a trasferirsi con la figlia a Madrid. Durante un confronto acceso, Jimena implora il marchese di concederle una seconda possibilità per salvare il loro matrimonio ma Manuel è irremovibile, ribadendo che il loro rapporto è ormai irrimediabilmente compromesso.

Petra continua a osservare con attenzione il rapporto tra Ayala e Margarita, convinta che tra i due ci sia qualcosa di più di quello che le è stato raccontato da Ignacio de Ayala. Don Lorenzo porta a termine la pericolosa consegna delle armi a Cavendish, ma l'operazione non passa inosservata. Catalina ha ascoltato casualmente la loro conversazione.

Maria vuole convincere Salvador a non andare via

Anticipazioni de La Promessa: Curro rimprovera Martina

Deluso e amareggiato per la mancata promozione a primo valletto, Salvador prende una decisione drastica: lasciare la tenuta. Nonostante le suppliche di Maria, che cerca disperatamente di fargli cambiare idea, il giovane sembra deciso a partire per cercare fortuna altrove. Maria, però, non si arrende e tenta di fargli capire quanto sia importante la sua presenza sia per lei che per la tenuta.

Seguendo il consiglio dei genitori, Jimena propone a Manuel di trasferirsi a Madrid per ricostruire la loro vita insieme e salvare le apparenze. Il marchese, però, ribadisce con fermezza che il loro matrimonio è ormai finito e che non intende vivere una farsa. Jimena, furiosa e umiliata, si trova costretta a fare i conti con il fallimento del suo piano.

Curro, profondamente deluso dal comportamento di Martina, l'accusa apertamente di essersi comportata in modo immaturo, fingendo un malore per impedire alla madre di uscire con Ayala. Martina cerca di giustificarsi, ma le sue azioni lasciano emergere un lato fragile e insicuro del suo carattere, che rischia di incrinare il rapporto con Curro e sua madre.