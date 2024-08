La Promessa anticipazioni 23 agosto: Jimena lascia la tenuta, Catalina non è ancora salva

Domani venerdì 23 agosto torna su Canale 5 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 15:20. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Petra racconta tutta la verità a suo figlio. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Lope torna mentre Jimena va via

I Duchi de Los Infantes arrivano alla tenuta. Non pensano che Jimena sia impazzita, ma sospettano che abbia avuto un esaurimento nervoso a causa del trattamento ricevuto dai Marchesi. Mercedes non ritiene che sua figlia sia responsabile dell'incendio. Cruz, al contrario è convinta che la ragazza abbia perso il senno.

Margarita e Jose decidono di allontanare Jimena dalla tenuta, convinta che solo così la ragazza possa riprendersi e tornare in se. Petra rivela a Feliciano il motivo per cui è stata obbligata a consegnarlo ai suoi genitori, fingendo che fosse il loro figlio. Feliciano rimprovera Petra per avergli mentito fin dalla nascita.

Lope torna a La Promessa

Catalina è in bilico tra la vita e la morte, in attesa dell'ossigeno. Mauro e Pelayo partono in motocicletta per recuperarlo, ma al ritorno, la moto subisce un guasto ai freni, a causa del sabotaggio organizzato da Cruz e Petra. Jimena abbandona la Promessa, mentre Lope torna da Madrid. Valentin continua a corteggiare Maria.

La Promessa anticipazioni 21 agosto: Catalina è ostaggio di Jimena, Maria reagisce male al gesto di Valentin

Curro dopo aver deciso di non andare a studiare a Londra rifiuta la proposta di Lorenzo che, spinto da Cruz, voleva farlo arruolare nell'esercito. Feliciano è addolorato per la scoperta fatta e Teresa tenta di confortarlo. Mauro riesce a riparare la motocicletta e i due ripartono verso La Promessa sperando che non sia troppo tardi per Catalina. Manuel scopre tracce di benzina su un tessuto trovato nella stanza di Catalina.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Jimena tiene in ostaggio Catalina e perde il controllo.