La Promessa anticipazioni 21 agosto: Catalina è ostaggio di Jimena, Maria reagisce male al gesto di Valentin

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 21 agosto alle 15:00. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel torna a casa e scopre le condizioni di salute di sua moglie. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Simona scrive al figlio Antonio

Il sergente Funes informa Petra e Feliciano che la guardia civile ha deciso di chiudere l'indagine sulla morte del loro padre. Durante la visita di Mr. Cavendish, potenziale acquirente delle marmellate prodotte da Catalina, Jimena ha un crollo nervoso, si chiude nella sua stanza tenendo in ostaggio la marchesina, facendo in modo che non entri nessuno.

Maria è furiosa con Valentin che le ha rubato un bacio e gli ribadisce di non essere interessata a lui. Curro cerca di scusarsi con Lorenzo per aver deciso di non partire, ma il padre lo respinge. Petra va da Feliciano, sollevata per la fine delle indagini della Guardia Civile, ma lui le dice che non vuole avere più niente a che fare con lei.

Valentin e Simona scrivono una lettera al figlio della donna e gli chiedono di andare a trovarla.Abel cerca di parlare con Jana, ma lei non ha intenzione di affrontarlo. Jimena va nell'hangar e prende una tanica di combustibile, ma è costretta a nascondersi per l'arrivo di Pelayo e Jeronimo alle prese con le ricerche di Catalina.

Manuel torna alla tenuta e subito Jana gli racconta gli ultimi eventi, mettendolo al corrente della situazione di Jimena che ormai è fuori controllo e sembra aver perso i lumi della ragione. Anche Cruz e Alonso quando apprendono del suo rientro lo affrontano e gli rimproverano di essere andato via senza preavviso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro comunica alla sua famiglia di non avere più intenzione di trasferirsi in Inghilterra.