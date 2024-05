La Promessa, anticipazioni 22 maggio: Maria sceglie tra Lope e Salvador, la verità su Don Carlos

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:45 circa su Canale 5.

Dopo l'episodio di oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 22 maggio alle 16:45. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano il ritorno di Don Carlos alla tenuta.

La trama si dipana a Cordova nel 1913 e segue la storia di Jana Expósito, determinata a vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 21 maggio, Cruz è intenzionata a impedire le presunte nozze tra Martina e il futuro duca de Carvajal y Cifuentes. Secondo la marchesa qualcosa non torna e chiede a Lorenzo di indagare al riguardo.

Intanto Martina sembra non avere alcuna intenzione di sposarlo e cerca di riavvicinarsi a Curro, con il quale la situazione sembra essere molto tesa. Il ragazzo chiede consiglio a Jana, che nel frattempo ha avuto un altro scontro con Abel e la sua continua maleducazione.

Lope e Salvador da amici a rivali per conquistare Maria

Anticipazioni del 22 maggio: Un aiuto insperato per Maria

Dopo aver baciato Lope, ed il ritorno di Salvador dalla guerra, Maria si è trovata al centro di un triangolo amoroso che le sta dando tanto dolore. La donna si considera responsabile dei dissidi tra i due amici e, inoltre, ha scoperto di provare qualcosa per tutti e due.

Mentre riflette su questa situazione, uno dei suoi compagni le dà la chiave che potrebbe mettere fine a tutta questa storia.

Don Carlos è tornato a La Promessa

Simona e Candela sono ancora molto preoccupate per il loro insegnante, il che porta Catalina a recarsi nuovamente a casa di don Carlos, dove in precedenza era riuscita a parlare con la sorella dell'uomo, che però non aveva detto tutta la verità. Ora la donna riesce a farsi valere e torna a La Promessa con il tutor delle due cameriere al suo seguito.

Romulo vede uno sconosciuto aggirarsi per il palazzo con aria sospetta, avvicinatosi per chiedergli spiegazioni, l'uomo afferma di chiamarsi Feliciano e di voler vedere Petra Arcos.