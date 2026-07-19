Amore e passione a Sylt stasera su Rai 2, trama, cast e durata della prima visione TV

Amore e passione a Sylt va in onda stasera, domenica 19 luglio, alle ore 21:00 su Rai 2, in prima visione. Il film tedesco, diretto da Elmar Fischer, mescola romanticismo, mistero e suspense, portando gli spettatori nella suggestiva cornice dell'isola di Sylt, tra la Germania e la Danimarca. Al centro della storia c'è Nina, una poliziotta che decide di concedersi una pausa dopo un periodo particolarmente difficile, senza immaginare che quella vacanza cambierà profondamente la sua vita. Ecco la trama, il cast principale, la durata del film e tutto quello che c'è da sapere sul lungometraggio.

La trama di Amore e passione a Sylt

Nina, una poliziotta reduce da un anno decisamente turbolento, decide di staccarsi da tutto e concedersi una vacanza rigenerante sull'isola di Sylt, una perla naturalistica incastonata tra la Germania e la Danimarca. Arrivata sull'isola con l'intento di ritrovare sé stessa e fare chiarezza sul proprio futuro, Nina si mostra vulnerabile di fronte al magnetismo di Daniel.

L'uomo riesce a risvegliare in lei una sensualità e un desiderio assopiti da tempo, spingendola a oltrepassare i confini del suo matrimonio e a dimenticare, anche solo per qualche giorno, il marito che l'aspetta a casa. Nina si abbandona completamente a una passione travolgente e senza freni. Tuttavia, l'idillio estivo comincia a incrinarsi quando il suo istinto da poliziotta si riaccende: Daniel non è chi dice di essere e nasconde dei segreti inconfessabili che trasformeranno questa infatuazione in un gioco psicologico tanto sensuale quanto pericoloso.

Cornelia Gröschel, Leslie Malton e Anja Antonowicz

Cast e possibile sequel del film tedesco

Diretto dal regista Elmar Fischer, Amore e passione a Sylt punta su un cast di volti noti e molto apprezzati della televisione e del cinema tedesco. Nei panni della tormentata protagonista Nina troviamo Cornelia Gröschel, affiancata dal magnetico Artjom Gilz nel ruolo del misterioso Daniel, e da Franz Dinda. A fare da sfondo alla storia è l'isola di Sylt, celebre località del Mare del Nord nota per i suoi paesaggi spettacolari, che contribuisce a creare un'atmosfera affascinante e allo stesso tempo carica di mistero.

In patria il film ha riscosso un grande successo, catturando l'attenzione di un pubblico trasversale - non solo femminile - grazie a una tensione narrativa che tiene incollati allo schermo fin dai primissimi minuti. Visti gli ottimi ascolti registrati in Germania, i produttori hanno già confermato di essere al lavoro su un sequel che racconterà il prossimo capitolo delle vicende di Nina.

Durata di Amore e passione a Sylt e dove vederlo in tv e in streaming

Il film diretto da Elmar Fischer andrà in onda stasera 19 luglio, su Rai 2 in prima serata alle 21:00 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Amore e passione a Sylt ha una durata di circa 88 minuti e si concluderà intorno alle 22:40, quando la programmazione di Rai 2 proseguirà con la pellicola Non preoccuparti delle piccole cose.