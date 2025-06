La Promessa anticipazioni 22 giugno: Manuel decide di portare Jana ai piani alti della tenuta

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: la Duchessa di Carril, arriva alla tenuta per chiarire la situazione tra sua figlia Vera e il fidanzato Lope.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel è deciso a vivere la sua storia d'amore con Jana senza compromessi, sfidando l'opposizione dei suoi genitori per farla trasferire ai piani alti della tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente

Vera, delusa dal tradimento di Lope, decide di lasciarlo e non crede alle rassicurazioni di Simona e Candela. Teme che gli altri abitanti scoprano la sua vera identità: è la figlia dei Duchi De Carril. Per questo, presenta le dimissioni e pianifica la partenza appena Petra troverà una sostituta. Lope prova a farle cambiare idea, ma invano.

Intanto, Margarita inizia a dubitare del futuro marito e decide di indagare sul passato del Conte Ayala, un tempo legato a Petra, da cui ebbe un figlio: Feliciano. Maria comincia a guardare Marcelo con occhi diversi, e Simona e Candela se ne accorgono. Nel frattempo, Cruz e Don Alonso reagiscono con sgomento alla gravidanza di Catalina e al desiderio di Manuel di sposare Jana, mentre Don Romulo soffre in carcere.

Vera

Anticipazioni de La Promessa: le condizioni di Romulo in prigione sono sempre più preoccupanti

Dopo essere uscito di prigione, dove era stato rinchiuso con l'accusa di essere il principale sospettato dell'omicidio di Gregorio, Manuel prende una decisione importante: vuole vivere pienamente la sua storia d'amore con Jana. Per questo motivo comunica ai suoi genitori, Cruz e Don Alonso, che la ragazza non dovrà più dormire nella zona riservata alla servitù, ma dovrà essere trasferita ai piani alti della tenuta.

Manuel è determinato e fa sapere che non ha alcuna intenzione di rinunciare alle nozze con lei. Tuttavia, la sua presa di posizione scatena la reazione contraria dei marchesi, che fanno di tutto per opporsi alla scelta del figlio. Nonostante le pressioni, Manuel resta fermo nella sua decisione: Jana deve avere il posto che merita accanto a lui.

In un momento di debolezza, Lope ha confessato a Simona e Candela la vera identità di Vera. Quando la ragazza lo ha scoperto, si è sentita profondamente tradita dal suo fidanzato e ha deciso di lasciarlo. Nonostante le rassicurazioni delle due cuoche, Vera non si sente più al sicuro alla tenuta e ha preso una decisione drastica: licenziarsi.

La ragazza si è accordata con i maggiordomi per lasciare La Promessa non appena Petra troverà una sostituta per il suo ruolo. La notizia del suo imminente addio arriva fino alla Duchessa di Carril, madre di Vera, che si precipita alla tenuta per capire cosa stia succedendo davvero tra sua figlia e Lope.

Romulo è ancora in prigione con l'accusa di aver ucciso Gregorio. Alcuni degli abitanti della tenuta sono andati a fargli visita e si sono trovati davanti a una realtà sconvolgente: il maggiordomo è vittima di maltrattamenti e le sue condizioni fisiche e psicologiche appaiono sempre più preoccupanti. I suoi amici e colleghi sono profondamente scossi nel vederlo ridotto in quello stato e iniziano a temere per la sua incolumità, consapevoli che il tempo stringe e che occorre agire al più presto per salvarlo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel decide di presentare Jana ai suoi amici.