La Promessa anticipazioni 22 gennaio: Tutti accusano Petra 'È lei che ha avvelenato Pia con la cicuta'

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 lunedì 22 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di venerdì 19 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 19 gennaio

Data l'assenza della marchesa, Petra perderà il suo ruolo di domestica personale, ricevendo mansioni da Donna Pia, che lei interpreterà come una vendetta.

Manuel si rifiuterà di accompagnare Jimena a Lujan, per raggiungere Puebla de Tera, ma Jimena lo ricatterà per il suo comportamento ricordandogli della lettera scritta da lui.

Anticipazioni del 22 gennaio: Le accuse a Petra

Petra viene improvvisamente accusata di avvelenare Pia, nonostante la mancanza di prove concrete tutti sono convinti che sia proprio lei a mettere della cicuta nel cibo di Pia.

Nella prossima puntata: Martina alla Guida nell'Organizzazione del Palazzo

Vedendo Catalina in difficoltà, Martina assume il ruolo di gestore dell'organizzazione del palazzo. Con nuovi compiti e responsabilità, Martina si troverà di fronte a sfide inaspettate mentre cerca di mantenere l'ordine e la stabilità.

Nel nuovo episodio: Le Richiesta di Candela e Simona a Don Gregorio

Candela e Simona desiderano dedicare più tempo allo studio per migliorare le loro abilità di lettura e scrittura. Con il permesso di Don Gregorio, si apre la possibilità di un nuovo capitolo nella loro crescita personale.

Nel prossimo capitolo della soap spagnola:

Lope, desideroso di insegnare a Candela e Simona, si rende conto che il tempo a disposizione potrebbe non essere sufficiente. Si rivolge a Mauro, che successivamente coinvolge anche Romulo nell'incarico di insegnare a Candela e Simona