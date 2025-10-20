La Promessa anticipazioni 21 ottobre: Pia scopre le lettere segrete della madre di Jana e Curro

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo cerca di fermare Petra, che semina discordia tra padre e figlio.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Lorenzo, in un impeto, bacia Leocadia, scatenando la sua rabbia e indignazione. Offesa, la donna minaccia il Capitano, intimandogli di non ripetere mai più gesti simili. Tra i due si crea un clima teso, carico di conflitto, mentre Leocadia si mostra determinata a punire chi trasgredisce le regole del rispetto reciproco.

Negli ultimi giorni, la tenuta è segnata dal confronto tra Don Ricardo e Santos, il quale scopre che la madre, creduta morta, è in realtà viva. Questo inganno compromette la fiducia tra padre e figlio, mentre il rapporto tra Ricardo e Pia si deteriora. La situazione economica dei Luján peggiora, i domestici soffrono e Jana, nonostante insulti e ostacoli, tenta di sfruttare il talento aeronautico di Manuel senza successo.

La Promessa anticipazioni: i Marchesi sono scandalizzati alla proposta di Manuel

Le difficoltà economiche in cui versano i Luján sono ormai note a tutti, Jana ha chiesto la possibilità di dare un occhio ai libri contabili ma è stata messa al suo posto da Cruz. L'ex cameriera, la cui tenacia è nota, non si arresta e chiede a Manuel di darsi da fare e sfruttare le sue abilità come aviatore per risanare le finanze del Palazzo. L'idea arriva alle orecchie dei marchesi che si dicono scandalizzati all'idea che il loro figlio debba lavorare come un uomo qualunque.

Pia ha ascoltato i discorsi sulla stanza segreta scoperta da Vera e Teresa negli appartamenti di Cruz. La donna chiede a Teresa di accompagnarla all'interno di questa stanza priva di finestre. Le due donne trovano delle lettere di Dolores, madre di Jana. Pia le porta subito a Jana donne capiranno subito che la mamma della giovane e di Curro è stata per molto tempo nascosta in quegli spazi angusti

Romulo è stanco delle intromissioni di Petra nella vita di Santos e Ricardo, La donna con le sue parole sta mettendo contro padre e figlio con quest'ultimi che crede ciecamente ad ogni parola che esce da bocca della perfida governante, Nel frattempo Padre Samuel, in difficoltà per la situazione con Maria fa un annuncio inaspettato che lascia tutti con l'amaro in bocca.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ricardo è in crisi perchè il figlio, Santos, pensa che maltrattava la madre.