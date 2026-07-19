Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni del 19 luglio: Mahir sorprende Canfeza

Nella domenica in cui milioni di spettatori in tutto il mondo seguiranno il match tra Spagna e Argentina, finale dei Mondiali di calcio, Mediaset resta assolutamente fedele al suo palinsesto. Stasera su Canale 5 infatti, alle 22:00 in punto, andrà in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, al soap che ormai tiene compagnia agli spettatori da diverse settimane.

Un appuntamento ricco di colpi di scena, tra nuovi progetti, confessioni inaspettate e rapporti familiari sempre più difficili da ricucire.

Racconto di una notte, le anticipazioni del 19 luglio

Mahir decide di sorprendere Canfeza con un gesto importante: prende in affitto un locale affinché possa finalmente realizzare il sogno di aprire la sua attività. La ragazza, profondamente commossa, organizza una cena speciale per ringraziarlo, preparando personalmente il piatto che lui ama di più. L'atmosfera romantica, però, viene interrotta quando Havos le consegna di nascosto una lettera recuperata nella stanza di Sureyya e la informa che Afet la sta cercando.

Preoccupata, Canfeza tenta di mettersi in contatto con Sureyya, ma scopre che la donna rifiuta qualsiasi confronto. A quel punto decide di chiedere spiegazioni a Mahir, che conferma l'esistenza della lettera, pur sostenendo di non averne mai letto il contenuto.

Nel frattempo Efsane mette a punto uno stratagemma per trascorrere del tempo da sola con Ferman. L'uomo finge un malore per evitare la festa di fidanzamento di Felek, così da poter restare in casa con lei. La situazione si complica quando Havos arriva all'improvviso: Efsane riesce a non farsi scoprire ma, durante il confronto, rivela di aspettare un figlio da Ferman.

Anche Sare vive una serata difficile. Invitata a cena da Salih in un ristorante di prestigio, viene mortificata all'ingresso del locale e sceglie di andarsene. Salih, però, la raggiunge poco dopo e le confessa apertamente i sentimenti che prova nei suoi confronti.

Per Mahir e Canfeza sembra arrivare finalmente un momento di serenità, ma la pace dura pochissimo. Selim si introduce infatti nella villa e chiede a Ceylan di sposarlo. L'intervento di Mahir e Asaf fa degenerare rapidamente la situazione, ma Ceylan prende le difese del giovane e decide di lasciare la casa insieme a lui, provocando un nuovo terremoto all'interno della famiglia.

Parallelamente emerge tutta la verità sulla lettera che aveva contribuito al drammatico gesto di Sureyya. Afet ammette di esserne l'autrice e spiega di aver agito nel tentativo di allontanare Canfeza dalla donna. La confessione scatena la dura reazione di Asaf, che, sentendosi tradito dopo una vita trascorsa insieme, comunica la volontà di porre fine al loro matrimonio.

Intanto Canfeza si prepara a dare il via ai lavori per il nuovo negozio. Afet, ormai isolata, cerca l'appoggio di Mahir e della stessa Canfeza affinché convincano Asaf a riconsiderare la propria decisione. Mahir accetta di provarci, mentre Canfeza fatica ancora a perdonare quanto accaduto.

Sureyya, dimessa dall'ospedale, rientra alla villa e si mostra felice per il nuovo progetto imprenditoriale di Canfeza. L'entusiasmo generale, però, provoca la gelosia di Sevde, che si sente trattata in modo diverso da Asaf e finisce per perdere i sensi.

Infine, davanti al negozio, Canfeza e Sare prestano soccorso a un anziano che si accascia improvvisamente. Con loro interviene anche Bogac, proprietario del bar vicino. L'uomo, di nome Yasar, racconta di essere stato vittima di una truffa: alcuni malviventi, fingendosi agenti di polizia, gli hanno estorto una grossa somma di denaro minacciandolo di un presunto arresto per inesistenti collegamenti con un'organizzazione terroristica.