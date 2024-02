La Promessa anticipazioni 2 febbraio: Maria rivela la verità su Salvador, Lorenzo ed Elisa smascherati?

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 2 febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 1° febbraio.

La promessa: riassunto della puntata del 1° febbraio

Martina riceve la visita di una ragazza che sembra sconvolgerla con la sua presenza a La Promessa: Beatriz Oltran. La scongiura di andarsene ma questa le dice chiaramente che è lì per vendicarsi e ripagarla rovinandole la vita.

Maria cerca di organizzare una festa di benvenuto per Salvador ma tutti sono contrari all'idea incluso il suo festeggiato.

Anticipazioni del 2 febbraio: La confessione di Maria

Maria rivela i suoi veri sentimenti a Jana: in un momento di sconforto, Maria apre il suo cuore a Jana, confessando la sua crescente incertezza riguardo al suo amore per Salvador, da poco ritornato dal fronte.

Nel nuovo episodio: Qualcuno spia Lorenzo ed Elisa

Lorenzo ed Elisa si ritrovano in una sala d'attesa per discutere e perfezionare la loro strategia contro Catalina, l'unico vero ostacolo che si frappone ai loro obiettivi.

Tuttavia, un evento inaspettato interrompe il loro incontro quando qualcuno apre la porta e li sorprende mentre si scambiano un bacio, per poi scomparire nel nulla. Lorenzo ed Elisa ora temono che la loro alleanza segreta sia stata scoperta.