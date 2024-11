La Promessa anticipazioni 19 novembre: i marchesi restano senza cena, Salvador si congratula con Lope

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 19 novembre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lorenzo ignora le richieste di Don Romulo e Maria. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Don Romulo e Maria si rendono conto di non essere preparati a gestire le negoziazioni con Don Lorenzo. I due decidono quindi di chiedere ai servitori una mano per formulare tutte le loro richieste affinché le loro rivendicazioni vengano approvate. Curro diventa ufficialmente il barone De Linaja.

Jana decide di affrontare Abel sulla questione dell'incendio di Cordoba dopo le scoperte do Manuel. Il dottore risponde in modo molto evasivo anche alla cameriera e la ragazza non ha modo di andare a fondo nella questione perché viene interrotta da Catalina, che rivela il suo imminente matrimonio con Pelayo

Catalina ha deciso la data del matrimonio

Anticipazioni de La Promessa: Catalina e Pelayo annunciano la data del matrimonio

Don Romulo e Maria, nonostante gli sforzi per avviare un dialogo costruttivo, vedono le loro richieste ignorate dal Capitano. Questo atteggiamento inflessibile porta i servitori a mantenere la loro posizione, proseguendo con lo sciopero. La situazione si fa così critica che persino i marchesi rischiano di dover rinunciare alla cena, un segno tangibile del caos che regna alla tenuta.

In mezzo alle difficoltà, Catalina e Pelayo decidono di portare una ventata di positività, annunciando di aver finalmente stabilito la data del loro matrimonio. La notizia viene accolta con entusiasmo e rappresenta un momento di tregua per la famiglia. Nel frattempo, tra Don Lorenzo e Manuel sembra nascere una crescente solidarietà. I due uomini trovano un punto di incontro e un terreno comune.

Sul fronte romantico, Salvador, venuto a conoscenza della relazione tra Lope e Vera, non nasconde il suo entusiasmo. Si congratula con i due per aver finalmente trovato il coraggio di confessare i loro sentimenti, un gesto che rappresenta una luce di speranza e amore in un clima altrimenti segnato da tensioni.