L'amica geniale 4 torna stasera su Rai 1: le anticipazioni della seconda puntata

Dopo il debutto della scorsa settimana, salutato da quasi 4 milioni di spettatori, L'amica geniale 4 torna, stasera su Rai 1 alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi, con la seconda puntata. Adattamento del romanzo Storia della bambina perduta, l'ultimo dei quattro, scritti da Elena Ferrante, che compongono la tetralogia, l'ultima stagione della serie ci ha riportati a Napoli, dove Lila ha sempre vissuto e dove Elena è tornata, insieme alle due figlie, per vivere la storia d'amore con Nino Sarratore.

L'amica geniale: anticipazioni di lunedì 18 novembre 2024

L'episodio 3, intitolato I compromessi, riporta gli spettatori nel rione in cui Lila e Lenù sono cresciute, dove tutto è iniziato. Dopo aver fatto fortuna come imprenditrice, Lila è conosciuta e benvoluta da tutti per la sua generosità. Anche Elena, dopo la titubanza dimostrata al loro primo incontro dopo tanto tempo, si fida di nuovo di lei a tal punto da affidarle le bambine mentre lei e Nino sono a New York. Di ritorno dal viaggio, le due amiche si ritrovano ancora unite ed emozionate per una notizia che ora le accomuna: sono entrambe incinte.

La vita di Elena però si appresta a essere ancora sconvolta, dopo la dolorosa separazione e la difficile decisione di tornare a Napoli e, soprattutto, tra le braccia di Nino. Nonostante la relazione con il Sarratore sembra finalmente aver imboccato una strada più semplice (soprattutto perchè Lenù ha smesso di farsi troppe domande e si sta limitando ad accettare la situazione), e lui si dica molto felice dell'arrivo del bambino, la dura realtà incombe con la notizia dell'attentato alla stazione di Bologna. Non è tutto: una corsa in ospedale dopo un'emergenza rivelerà a Elena che sua madre ha un tumore.

Il titolo dell'episodio 4, Il terremoto, non è indicativo soltanto dell'evento, storicamente accaduto, con cui le due amiche si troveranno a fare i conti.

Lila continua a suggerire a Elena di non fidarsi di Nino, ma non vuole rivelarle il perchè dei suoi avvertimenti. Cosa sa lei su Nino che a Lenù ancora sfugge?

È il 23 novembre del 1980 e le due donne trascorrono del tempo insieme nel rione, dove intanto Marcello è entrato in alcuni giri loschi legati al traffico di droga. Una scossa di terremoto costringe tutti a scappare.

Lila, solitamente coraggiosa e lucida, ha un crollo emotivo durante il quale rivela a Elena tutta la propria fragilità, qualcosa che solo la sua migliore amica aveva già visto in un pomeriggio di tanti anni prima. Alla'alba finalmente tutti possono tornare nelle proprie case e Lila è felice di poter riabbracciare la sua famiglia. Elena invece ha una chiara visione della propria solitudine: Nino, l'uomo che lei ha scelto come compagno di vita, è a casa con la moglie Eleonora e i bambini.

Il cast

La napoletana Irene Maiorino sostituisce Gaia Girace nei panni di Lila nel corso dell'ultima stagione

L'amica geniale cambia ancora il volto dei suoi protagonisti, nel corso dell'ultima stagione, per testimoniare il trascorrere del tempo. Nei panni di Lenù e Lila ora ci saranno, rispettivamente, Alba Rohrwacher, voce narrante fin dall'inizio della serie, e Irene Maiorino. Sono state loro, dunque, a prendere il posto di Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

Cambia anche Nino Sarratore, che nella stagione 4, salutato Francesco Serpico, avrà il volto più maturo di Fabrizio Gifuni.

Ci saranno poi Stefano Dionisi (Franco Mari), Anna Rita Vitolo (Immacolata, la madre di Elena), Pier Giorgio Bellocchio (Pietro Airota), Daria Deflorian (Adele Airota), Lino Musella (Marcello Solara), Eduardo Scarpetta (Pasquale Peluso da giovane), Edoardo Pesce (Michele Solara) e Sonia Bergamasco nei panni di Mariarosa Airota.

Da quante puntate è composta L'amica geniale 4

A differenza delle precedenti, l'ultima stagione de L'amica geniale è composta da un totale di 10 episodi, due in più rispetto al solito, che Rai 1 manderà in onda nel corso di 5 prime serate. Salvo imprevisti, la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante terminerà dunque lunedì 9 dicembre (lo stesso giorno de La Talpa su Canale 5).

Ricordiamo che, non soltanto le cinque previste per l'ultima stagione, ma tutte le puntate de L'amica geniale sono disponili su RaiPlay per la visione in streaming on demand.