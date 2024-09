La Promessa, anticipazioni 18 settembre: Catalina rifiuta la proposta di matrimonio di Pelayo, Curro rischia

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 18 settembre alle 15:50. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Candela viene scoperta mentre telefona a Carlos. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Maria accusata del furto dell'orologio di Lorenzo

In questo episodio di La Promessa, Candela si avventura nella zona nobile per utilizzare il telefono in segreto. Dopo aver fatto la chiamata, viene sorpresa da Alonso, che le chiede spiegazioni. Nonostante la pressione, Candela riesce a evitare la verità, ma successivamente verrà interrogata da Romulo e Pia. Sotto le loro domande insistenti, Candela ammette di aver contattato Carlos.

Nel frattempo, Pelayo affronta Catalina riguardo alla sua proposta di matrimonio, esigendo una risposta definitiva. Catalina, senza esitazione, gli confessa di non volerlo sposare, mettendo fine alla questione. Maria si trova al centro di un'accusa: è sospettata del furto del prezioso orologio di Lorenzo. Petra, tuttavia, insinua che la vera colpevole potrebbe essere Vera, sostenendo che prima del suo arrivo non erano mai scomparsi oggetti di valore.

Candela ha telefonato a Carlos

Nonostante i dubbi della sua cameriera di fiducia, Cruz decide di mandare a chiamare Maria e le comunica il suo immediato licenziamento, rendendo la situazione ancora più drammatica. In parallelo, Feliciano è contento di essersi finalmente riconciliato con sua madre, mentre Petra ringrazia Pia per aver contribuito alla loro riappacificazione.

La donna, però, chiarisce di averlo fatto unicamente per il bene di Feliciano e non per lei. Infine, Cruz e Lorenzo continuano a tramare contro Curro, anche se il capitano sembra sempre più riluttante a seguire i loro piani, sollevando dubbi su come evolverà la situazione e , soprattutto, quali siano i rischi per il giovane.