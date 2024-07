La Promessa anticipazioni 18 luglio: Margarita deve tenere gli occhi aperti, Pia saluta suo figlio

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 18 luglio alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia dice addio a suo figlio. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 18 luglio: Candela ha un segreto per Carlos

La disinvoltura di Jimena dopo l'aborto inizia a destare sospetti, soprattutto in Cruz che ha chiesto a Petra di scoprire la verità. Per questo, Jimena e Mercedez decidono che Abel deve rimanere a La Promessa per poterla coprire. Cruz non è d'accordo, ma viene convinta da Manuel, ignaro del ruolo che l'amico dottore ha svolto nell'inganno portato avanti da Jimena e di cui Manuel e Cruz sono ancora all'oscuro

Catalina e Pelayo continuano a portare avanti l'attività delle confetture e, sebbene ci sia molta complicità tra i due, Catalina assicura al padre che sono solo amici. Candela mente a Carlos e gli dice che sua figlia le sta simpatica. In realtà non la sopporta, ma è disposta a fare uno sforzo per andarci d'accordo visto l'amore che prova per il maestro e visto l'imminente matrimonio e il trasferimento a Gijón.

Pelayo e Catalina sono più vicini

Pia si congeda emotivamente da Diego, perché presto lo affiderà a Benigna, la moglie del mugnaio, perché si prenda cura di lui, la cameriera teme che con il ritorno di Petra suo figlio possa essere rapito di nuovo. Su richiesta di Cruz, Lorenzo, in combutta con il notaio, riesce a ideare una trappola per non lasciare la quota della Promessa in mano a Margarita: inserirà due clausole trabocchetto nel contratto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz inizia a sospettare dell'aborto di Jimena.