La Promessa, anticipazioni 17 gennaio: ultimatum di Don Rómulo e Don Ricardo a Maria

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Vera accetta di condividere il segreto di Antonio con Lope e Padre Samuel.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Leocadia, decisa a usurpare il ruolo di Cruz, si trasferisce con l'inganno nelle stanze della Marchesa, inventando una finta perdita d'acqua per convincere un distratto Alonso, ancora scosso dalla sparizione di Manuel. Nel frattempo, Lope e Padre Samuel nascondono Tonio, il figlio di Simona. Lope però dubita della sua identità e mente al ragazzo per impedirgli di incontrare la madre finché non avrà prove certe.

Sul fronte della servitù, Maria Fernandez è nel mirino di Petra, che attende il momento giusto per licenziarla. A sorpresa, Maria trova protezione in Ana, la moglie di Ricardo. Questo legame insolito insospettisce e ingelosisce Pia, convinta che Ana stia manipolando la cameriera solo per riavvicinarsi al marito e riconquistare potere all'interno della tenuta.

María Fernández interpretata da Sara Molina

La Promessa anticipazioni: L'ultima spiaggia di Maria Fernandez

La salute di Maria continua a vacillare: il trauma della morte di Jana e il crollo psicologico ne stanno minando l'efficienza. Leocadia, implacabile, continua a fare pressione su Petra affinché la licenzi senza pietà. Solo l'intervento congiunto di Don Rómulo e Don Ricardo ha evitato finora il peggio, ma la protezione dei due maggiordomi ha un limite.

I due affrontano Maria con un ultimatum durissimo: se non tornerà a essere impeccabile e puntuale, non potranno più muovere un dito per salvarla. Come se non bastasse, Maria riceve un avvertimento inquietante da parte di Pia: la donna la invita a non farsi illusioni sull'amicizia di Ana, convinta che la moglie di Ricardo la stia solo usando come pedina per riconquistare il marito.

Il nascondiglio segreto e il patto con Vera

Il segreto della presenza di Antonio a Palazzo inizia a scricchiolare. Vera scopre che Lope e Padre Samuel tengono nascosto il figlio di Simona proprio nella stanza del prete. Lope è costretto a confessare tutto alla ragazza: hanno mentito ad Antonio, facendogli credere di essere nella casa parrocchiale, per evitare che scappi di nuovo e per capire chi lo abbia ridotto in quello stato pietoso.

Vera interpretata da Angela Echaniz

Il timore più grande di Lope e Samuel è che, scoprendo di essere a pochi metri dalla madre, il giovane possa fuggire definitivamente prima che la verità venga a galla. Vera, pur consapevole dell'enorme rischio, accetta di diventare complice del silenzio per il bene di Simona e dello stesso Antonio.

