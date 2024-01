La Promessa anticipazioni 17 Gennaio: Jana cerca le prove per inchiodare Petra, accusata di avvelenare Pia

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 17 gennaio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 16 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 16 gennaio

Salvador chiede spiegazioni a Lope sul suo comportamento nei confronti di Maria e del perché le avesse mentito dicendole che la scatola musicale era un suo dono e che l'anello fosse una proposta di matrimonio.

Alonso è disperato perché Cruz è stata portata in una casa di cura. Elisa e Lorenzo gli dicono che era la soluzione migliore. Maria dice a Salvador di fare pace con Lope. Petra è rimasta molto turbata dalla partenza di Cruz.

Jana si lamenta con Maria del fatto che Manuel sia molto scortese con lei. Jimena convince Manuel ad andare a pranzo dai suoi genitori, ma Manuel sembra essere molto contrariato.

Anche se non c'è la certezza dell'avvelenamento Jana dice a Pia di prepararsi da mangiare da sola. Entrambe sono certe che l'avvelenamento sia opera di Petra.

Alonso dà a Catalina la gestione della tenuta e della servitù. Simona dice a Petra davanti al resto della servitù che tutti pensano che sia stata lei ad avvelenare Pia.

Anticipazioni del 17 gennaio: L'Ombra del Sospetto su Pia

Petra viene accusata di aver avvelenato Pia, ma senza alcuna prova. Qualcuno, infatti, ha somministrato della cicuta a Pia e tutti puntano il dito verso Petra, ma non possono dimostrare i loro sospetti.

Nella nuova puntata: Martina aiuta Catalina nella gestione della tenuta

Martina, notando le difficoltà di Catalina, decide di darle una mano. La donna assume il ruolo di gestire l'organizzazione del palazzo dimostrando con i fatti il suo sostegno a Catalina.

Nel prossimo episodio: Candela e Simona chiedono un Permesso Speciale

Candela e Simona sono decise a innalzare il loro livello culturale. Le due donne chiedono il permesso a Don Gregorio, per poter dedicare un po' di tempo allo studio, volendo imparare a leggere e scrivere meglio.